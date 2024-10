Vai começar a sessão

Passada a temporada de festivais internacionais de cinema de 2024, que inclui Berlim, ­Cannes, Veneza, Toronto, Miami, Sundance e tantos outros, alguns dos principais filmes premiados desembarcam no Brasil em outubro. Nas primeiras semanas do mês, o Festival do Rio exibiu tanto obras reconhecidas lá fora, como O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar, que levou o Leão de Ouro em Veneza, quanto apostas brasileiras já exibidas (e aplaudidas) lá fora, como Baby, de Marcelo Caetano, e Manas, de Marianna Brennand.

Agora chegou a vez da 48a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que começou no dia 17 e vai até 30 de outubro. A curadoria deste ano selecionou 417 filmes para sessões especiais nas principais salas de cinema de rua da capital. O evento fará a primeira exibição no Brasil de alguns dos títulos reconhecidos pelo júri dos maiores festivais, entre eles Anora, de Sean Baker, vencedor da Palma de Ouro em Cannes; O Brutalista, de Brady Corbet, vencedor dos prêmios da crítica e de Melhor Direção no Festival de Veneza; Dahomey, de Mati Diop, vencedor do Urso de Ouro em Berlim; e Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, vencedor do prêmio de Melhor Roteiro em Veneza e a escolha da Academia Brasileira de Cinema para a vaga no Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025. María, de Steven Knight, protagonizado por Angelina Jolie, será o longa-metragem de abertura.

Dentro do contexto geopolítico global, a Mostra terá também um olhar especial para as produções do Oriente Médio, no mês em que a guerra entre Israel e o Hamas completa um ano. Os cinemas de São Paulo recebem longas que abordam o conflito da região, ­como No Other Land, com direção do israelense Yuval Abraham e dos palestinos Basel Adra e Hamdan Ballal, um dos mais aguardados, vencedor do prêmio de Melhor Documentário no Festival de Berlim. Em seu discurso de agradecimento, Abraham destacou que a Faixa de Gaza vive uma “situação semelhante ao apartheid”. São destaques também as obras de ­Mohsen Makhmalbaf (Aqui as Crianças Não Brincam Juntas), Hana ­Makhmalbaf (A Lista) e Scandar Copti (Happy Holidays). Além dos conflitos do Oriente Médio, a curadoria do evento trará uma extensa seleção de filmes indianos, que compõem a chamada Bollywood.

Entre as mais de 70 obras nacionais escolhidas para a Mostra destacam-se Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa; Os Enforcados, de Fernando Coimbra; Betânia, de Marcelo Botta; Malu, de Pedro Freire; e Continente, de Davi Pretto. O mais aguardado, sem dúvida, é o novo longa de Walter Salles.

Em sua 48a edição, o festival homenageia o cineasta Wim Wenders, cujo maior sucesso, Paris, Texas, completa 40 anos em 2024. O filme será exibido no negativo original, obtido depois de uma restauração digital da película. Pela primeira vez, o festival também terá a Mostrinha, destinada ao público infantil, com obras nacionais e internacionais.

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é a maior do país e será exibida em 29 salas de cinema da capital. Sessões especiais passarão na Sala São Paulo, no Vale do Anhangabaú e no Museu da Língua Portuguesa. A programação completa está no site do evento.

48a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo | de 17 a 30 de outubro | Ingressos nas próprias bilheterias de cada um dos cinemas participantes | (https://48.mostra.org/)

SÉRIE

Segredos escancarados

Cate Blanchett em Disclaimer (Apple TV+/Divulgação)

Há 20 anos, Cate Blanchett interpretava em O Custo da Coragem a repórter Veronica Guerin, que era perseguida depois de publicar uma reportagem sobre o tráfico de drogas na Irlanda. Agora a atriz vive a história de outra jornalista na série de suspense psicológico Disclaimer. Catherine Ravenscroft construiu sua carreira ao revelar erros de outras pessoas. Mas, ao receber um romance de um autor desconhecido, percebe que é a personagem principal em uma história que expõe seus segredos mais sombrios.

Disclaimer | Disponível no Apple TV+ | Com Cate Blanchett e Sacha Baron Cohen

EXPOSIÇÃO

Tarsila em Paris

Retrato de Tarsila do Amaral nos anos 1920 (Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images)

O entusiasmo por Tarsila do Amaral ressurgiu após a descoberta da obra de arte Paisagem 1925, guardada havia décadas no Líbano. Agora uma coletânea de obras da artista modernista será exibida pela primeira vez na França. Até 5 de fevereiro de 2025, o Museu de Luxemburgo recebe 150 obras de Tarsila para a mostra Painting Modern Brazil. Depois, a exposição continuará na Europa, e será apresentada no Museu Guggenheim, em Bilbao, na Espanha, de 28 de fevereiro a 8 de junho de 2025.

Tarsila do Amaral — Painting modern Brazil | Museu de Luxemburgo | 19 Rue de Vaugirard, Paris, Até 5 de fevereiro de 2025

ARTE

Duas vezes Cildo Meireles

Obra de Meireles: mais de 60 anos de carreira (Galeria Luisa Strina/Divulgação)

Em São Paulo, as galerias Luisa Strina e Galatea apresentam duas exposições com obras inéditas de Cildo Meireles

Após cinco anos sem uma grande exposição no Brasil, Cildo Meireles terá seu trabalho exposto em duas mostras individuais em São Paulo, nas galerias Luisa Strina e Galatea. A primeira apresenta Uma e Algumas Cadeiras/Camuflagens, com obras inéditas que exploram temas como o vazio e a dissolução de objetos, com destaque ­para a instalação Uma e Sete Cadeiras, onde variações de uma cadeira são construídas com materiais diversos. A série Camuflagem também integra a exposição, trazendo objetos cotidianos como cadeiras e guarda-sóis pintados, em homenagem a artistas como Jasper Johns e Volpi.

Do outro lado da Rua Padre João Manuel, a Galatea exibe Cildo Meireles: Desenhos, 1964-1977, uma seleção de desenhos que evidenciam um lado menos conhecido do artista. A mostra traz criações com cenas de interiores, formas orgânicas e rabiscos. As obras refletem a prática de Meireles nesse campo artístico. “Trazer ao público uma seleção generosa de desenhos de Cildo Meireles é tornar visível e acessível a prática mais onipresente na trajetória de mais de 60 anos do artista”, diz o curador Diego Matos, que assina o texto crítico de ambas as exposições.

Cildo Meireles: uma e algumas cadeiras/Camuflagens | Galeria Luisa Strina, Rua Padre João Manuel, 755 — Cerqueira César, São Paulo–SP, Até 30 de novembro

Cildo Meireles: desenhos, 1964-1977 | Galatea, Rua Padre João Manuel, 808 — Jardins, São Paulo–SP, Até 1o de novembro

Por Júlia Storch

Um lugar para ouvir música online...

Na rádio NTS, os programas acontecem em dois canais simultaneamente, alternando a transmissão entre Londres, Manchester, Los Angeles e Xangai. Além do ao vivo, a graça é descobrir as músicas nos programas gravados: você pode mesclar indie com persa tradicional e cair em uma seleção totalmente aleatória.

A Worldwide FM é uma comunidade e plataforma que busca dar voz a artistas e figuras culturais que lutam contra a desigualdade em todas as suas formas. Desde 2016, tem apresentado subculturas e histórias de todo o mundo, transmitindo de Mumbai, Seul, Joanesburgo, Quioto, Berlim, Rio de Janeiro, Paris, entre outros lugares.

O Radiooooo vai além de uma estação de rádio: é um aplicativo que oferece a possibilidade de viajar no tempo, de 1900 até os dias de hoje, por meio de um mapa global interativo. Nele, o usuário pode explorar uma seleção curada de músicas de várias décadas, escolhidas conforme suas preferências.

Por Carolina Gehlen