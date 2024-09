MM 2024: O império dos ovos da Granja Faria

Em um ano considerado difícil para muitas empresas do agro brasileiro, a Granja Faria tem motivos de sobra para comemorar. Fundada em 2006 por Ricardo Faria, a companhia registrou um crescimento de 50% e atingiu um faturamento de 1,9 bilhão de reais em 2023 — a empresa produz 16 milhões de ovos por dia.

A grande virada da Granja Faria foi em 2018. Nesse ano, a empresa expandiu suas operações, deixando a exportação de ovos férteis e de pintos de um dia para entrar no mercado de ovos de mesa e estabelecer uma conexão direta com o consumidor no varejo brasileiro.

Com 2.700 funcionários distribuí­dos em 34 unidades produtivas, Faria atribui o sucesso da companhia à construção de uma sólida cultura organizacional e à valorização da diversidade dentro da equipe. A ­coordenadora jurídica Camila Ribeiro da Silva é um símbolo desse avanço na governança da empresa. “A diversidade enriquece nossas ideias e nos ajuda a entender melhor nosso consumidor”, diz Ricardo Faria.

Atento aos desafios das mudanças climáticas, Faria enfatiza a necessidade de integrar estratégias sustentáveis nas operações. Ele explica que a Granja Faria produz adubo orgânico em grande escala e mantém um ciclo sustentável completo — o adubo orgânico fertiliza o milho, que alimenta as galinhas, que, por sua vez, produzem ovos e mais adubo, fechando o ciclo. “A sustentabilidade é sinônimo de sobrevivência. Sua ausência comprometeria nossa continuidade.”

Com a internacionalização já em curso há cinco anos, a próxima grande aposta da Granja Faria é expandir sua presença global. A marca de 16 milhões de ovos diários deve ficar para trás muito em breve.