Polícia Federal lança edital para novo concurso na área administrativa com salário de até R$ 11 mil

A Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (25) o edital do novo concurso público voltado para a área administrativa da instituição. No total, são ofertadas 192 vagas para candidatos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 7.444,80 a R$ 11.070,93.

Organizado pelo Cebraspe, o concurso terá inscrições abertas entre os dias 29 de abril e 21 de maio. A taxa de participação é de R$ 90 para cargos de nível médio e R$ 110 para os de nível superior. A aplicação das provas está prevista para 29 de junho.

As oportunidades abrangem áreas como segurança, administração, contabilidade e saúde. O edital completo, com detalhes sobre cargos, requisitos e cronograma, já está disponível no site da banca organizadora (veja aqui).

De acordo com Erico Palazzo, coordenador das Carreiras Policiais do Gran Concursos, os aprovados atuarão no apoio interno da instituição. "Trabalhar na área administrativa significa atuar na organização da Polícia Federal, nos departamentos da instituição, internamente. O aprovado não será um agente policial, mas será um servidor federal, de carreira administrativa", afirma.

O professor também destaca a possibilidade de formação de cadastro reserva, uma vez que o último concurso administrativo da PF ocorreu há mais de dez anos. Segundo ele, a prova objetiva seguirá o formato tradicional do Cebraspe, com julgamento de itens como "certo" ou "errado".