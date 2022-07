Guia para empreendedores: conheça 3 dicas de conteúdo para quem quer empreender

LIVRO

Desistir? Jamais. Uma das principais investidoras da América Latina, com mais de 40 milhões de reais aportados em 45 empresas, a shark tank Camila Farani reúne ensinamentos de seus mais de 20 anos de carreira em uma obra que serve de guia para empreendedores que querem dar o próximo (ou o primeiro) passo.

No livro, lições sobre precificação, inovação e construção de plano de negócios e, sobretudo, de resiliência.

Desistir não é opção

Autora: Camila Farani

Editora: Editora Gente | Preço: 27,80 reais | Páginas: 224



Protagonismo feminino

Para trazer mais visibilidade ao público feminino que compõe a força de trabalho brasileira, a obra Mulheres que Transformam condensa relatos de mulheres executivas. O prefácio do livro é de Alexandra Loras, investidora anjo do Shark Tank Brasil, fundadora do Instituto do Protagonismo Feminino e especialista em treinamentos corporativos em diversidade, inclusão e equidade.

Mulheres que Transformam

Autores: Vários

Editora: Editora Leader | Preço: 79,90 reais | Páginas: 296

PODCAST

Papo de marketing

No podcast semanal Upbeat Brasil, produzido pelo streaming Spotify, lideranças de marketing e publicidade discutem estratégias de marca e táticas de inovação de suas empresas. Já passaram pelo programa João Clark (iFood), Patrícia Borges (Diageo), Guilhermo Bressane (Itaú) e Rafael Montalvão (Netshoes), entre outros.

Podcast: Upbeat Brasil

Streaming: Spotify