A rede social agora é editora: por que a dona do TikTok vai publicar livros impressos

A partir de 2025, a ByteDance, dona do TikTok, publicará livros impressos pelo seu selo, até então de e-books, o 8th Note Press.

Com foco em gêneros populares entre millennials e a geração Z, a iniciativa busca captar o entusiasmo da comunidade de leitores na plataforma, os booktokers. E não são poucos: mais de 38 milhões de posts na rede social já foram marcados com a tag #BookTok.

Quais são os planos da ByteDance

Em parceria com a editora independente Zando, o plano é lançar de dez a 15 títulos por ano. A estratégia é escolher obras que reflitam as tendências do TikTok, onde o conteúdo literário explodiu. A lógica é simples: livros impressos são mais fáceis de ser gravados na plataforma.

Ao direcionar campanhas específicas e utilizar a visibilidade dos influenciadores, a ByteDance mira uma fatia do mercado de livros impressos, atraindo um público ávido por ler e, principalmente, exibir suas leituras.