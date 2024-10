Como uma startup de Roraima usou o cashback para plantar 87.500 árvores em dois anos

Sabe o cashback, aquele sistema em que você ganha parte do dinheiro de volta ao fazer uma compra? Uma plataforma criada em Roraima trocou a grana por árvores. Na Treeback, quando o cliente gasta 50 reais em sites como Shopee, Amazon e Magalu, uma árvore é plantada.

Amaury Cerqueira, fundador do negócio, consegue fazer isso usando o sistema de afiliados dessas grandes varejistas. Elas pagam uma comissão sempre que uma compra é realizada a partir de um site terceiro.

87.500 árvores em 2 anos

Assim, quando alguém entra na plataforma da Treeback e, de lá, vai para um e-commerce, Cerqueira ganha uma porcentagem da venda. Desse valor, ele tira os recursos para plantar as árvores. E a plantação é feita com drones, para chegar a lugares mais remotos da floresta amazônica.

Desde a criação do negócio, em 2022, a Treeback já plantou 87.500 árvores de 34 espécies nativas. Com esse trabalho, Cerqueira vai faturar 600.000 reais neste ano. A expectativa de crescimento na receita vem apoiada numa nova frente de negócio. A startup se tornou distribuidora de uma tecnologia alemã que usa sensores de longo alcance instalados na floresta em conjunto com satélites para a detecção de incêndios florestais de 1 a 60 minutos após as primeiras chamas.