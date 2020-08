Airfryer ou robô aspirador? Os eletrodomésticos da quarentena

Em um webinar recente, no qual a TV Globo anunciou uma pesquisa sobre os impactos da pandemia no humor da população, Vitor Vasconcelos, diretor de inteligência de mercado da emissora, afirmou o seguinte: “Hoje o que mais se deseja não é carro nem bolsa de grife, e sim eletrodomésticos como aspirador de pó autônomo e máquina de lavar louças”. É uma impressão que sugere uma troca na ordem de prioridades de consumo que deve perdurar até o fim da quarentena. Afinal, enquanto o isolamento social ainda se mostra indispensável para não comprometer a luta contra a covid-19, continuamos fadados a conviver com nossa casa de maneira intensa. Daí o sucesso de equipamentos como os que você confere ao lado, alçados a itens de primeira necessidade por facilitar o dia a dia entre quatro paredes.

1) Liquidificador da Thermomix, preço sob consulta

2) Mini Bike E5, da Acte Sports, R$ 509,90

3) Robô Aspirador SmartPro Easy, da Philips Walita, R$ 2.279,88

4) Processador Nutri Ninja Auto-iQ, R$ 1.025,89

5) Aspirador Hyla EST, preço sob consulta

6) Aspirador 3 em 1 PowerPro Aqua, da Philips Walita, R$ 1.999,90

7) Purificador e Esterilizador de Ar Sterilair STR-4, R$ 497

8) Panela de Pressão Elétrica Daily, da Philips Walita, R$ 519,90

9) Smart Speaker com Alexa, R$ 699

10) Fritadeira Elétrica Airfryer Viva Black Edition, da Philips Walita, R$ 1.253,89

11) Umidificador de Ar Wood, da Humidifier, R$ 227

12) Mop Giratório Fit, da Flashlimp, R$ 79,90