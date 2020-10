Análise técnica e fundamentalista: aprenda duas formas de analisar ações

Antes de começar a investir e comprar ativos na Bolsa de Valores, é essencial compreender os modelos de precificação das ações. Para isso, são usados diversos indicadores da empresa como lucro, preço das ações, e tantos outros que compõem a chamada análise quantitativa, baseada em números e resultados racionalizados. Por outro lado, o entendimento do modelo de negócio da empresa faz parte da análise qualitativa. “A junção de ambos os modelos formam a chamada análise fundamentalista”, diz o analista de renda variável da Exame Research Bruno Lima.

Mas a análise de investimentos pode ser realizada de duas formas: técnica ou fundamentalista. O objetivo de ambas é calcular o preço justo de uma ação. A técnica usa o comportamento de preços passados, a segunda usa fatores qualitativos, relacionados ao modelo de negócios da companhia, e também de fatores quantitativos, que são números que se pode obter dos balanços e demonstrativos financeiros.

A análise técnica estuda o comportamento do mercado, com uso de gráficos para tentar prever o futuro dos preços. Nesse caso são observados preços, volumes e contratos em aberto de cada ativo. Sempre se escuta que o passado não serve para prever o futuro, mas o contra argumento é que se essa teoria for considerada como verdadeira, então nenhuma projeção — método tão usado no mundo da economia — faria sentido. “Na análise técnica se usa muito análise comportamental da ação”, explica Lucas Claro, analista do BTG Pactual Digital, que participou de uma aula do curso “IniciAção: primeiros passos para investir na Bolsa”.

A análise técnica afirma que o preço de uma ação naquele momento é a junção de todas as expectativas do mercado. A Análise técnica tem três pilares fundamentais, segundo o professor:

Ação de mercado desconta tudo

Os preços se movem em tendência

A história se repete

Já a análise fundamentalista é dividida em duas frentes: a qualitativa e a quantitativa. O objetivo da boa análise de investimento, é munir o investidor de ferramentas para que ao longo desse processo de investimento ele possa estar preparado para os movimentos do mercado. “Quanto maior o conhecimento sobre uma ação e modelo de negócio, maior será o conforto do investidor em atuar de forma racional nos momentos adversos, como a crise do coronavírus”, explica Lima em uma das aulas do curso.

É possível obter informações da parte qualitativa nos sites de relações com investidores das companhias, sites de associações e também em relatórios de casas de análise. As casas de análises também ajudam a entender e interpretar os dados disponibilizados pelas empresas para compreender se aqueles ativos são ideais para a carteira de investimentos, sempre considerando os objetivos individuais de cada investidor.

Todos os detalhes sobre as duas formas de análises de investimentos e tudo mais que é preciso saber para começar a investir na Bolsa de Valores são explicados no curso IniciAção: Primeiros passos para começar a investir