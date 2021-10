Veja quais são os nomes de bebês mais populares em 2020 no Brasil

Brasil ou Leblon? A lista dos nomes de bebês mais populares no país em 2020 parece saída de uma novela de Manoel Carlos: os campeões são Helena para as meninas e Miguel para os meninos.

O ranking é produzido pelo portal de Transparência do Registro Civil, da Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), e mostra os nomes mais registrados nos 7.660 Cartórios de Registro Civil do Brasil em 2020.

O ano passado foi marcado pela volta à popularidade dos nomes simples e clássicos ao topo da lista, com Miguel, Arthur, Heitor, Helena e Alice ocupando as cinco primeiras posições. Já o bicampeão Enzo Gabriel, que ocupou o primeiro lugar em 2018 e 2019, ficou de fora até do top 10.

Veja os 30 nomes mais populares no Brasil em 2020:

Miguel: 27.371 Arthur: 26.459 Heitor: 23.322 Helena: 22.166 Alice: 20.118 Theo: 18.674 Davi: 18.623 Laura: 17.572 Gabriel: 17.096 Gael: 16.667 Bernardo: 17.775 Samuel: 15.195 Valentina: 13.637 João Miguel: 13.586 Enzo Gabriel: 13.567 Heloísa: 12.980 Pedro: 11.380 Lorenzo: 11.210 Sophia: 10.885 Maria Clara: 10.830 Maria Júlia: 10.676 Maria Eduarda: 10.444 Lorena: 10.154 Lucas: 10.123 Manuela: 9.940 Cecília: 9.731 Maria Cecília: 9.685 Benício: 9.505 Júlia: 9.101 Isabella 9.036

A página do Instagram Brasil em Mapas organizou os dados por estado:

Nomes de crianças brasileiras mais populares em 2020 por estado Nomes de crianças brasileiras mais populares em 2020 por estado

Dez nomes femininos mais registrados em 2020:

Helena: 22.166 Alice: 20.118 Laura: 17.572 Valentina: 12.653 Heloísa: 12.077 Maria Clara: 10.121 Sophia: 10.044 Maria Júlia: 10.023 Maria Eduarda: 9.856 Lorena: 9.414

Dez nomes masculinos mais registrados em 2020: