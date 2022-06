Ucrânia vê sonho da Copa escapar, e País de Gales volta ao mundial após 64 anos

Em guerra com a Rússia desde fevereiro e com os seus times sem poder entrar em campo desde então, a Ucrânia viu ruir o sonhos de ir à Copa do Mundo de futebol, que acontecerá em novembro, no Catar. A esperança chegou ao fim neste domingo, 5, com a derrota para País de Gales, que voltará a disputar o mundial depois de 64 anos.

A definição da última vaga europeia na Copa foi definida com um gol contra de Yarmolenko, após desvio em cobrança de falta do principal jogador galês, Gareth Bale, ainda no primeiro tempo.

Com a definição dos classificados europeus, a Copa do Mundo de 2022 já tem definidos 30 dos seus 32 participantes. Restam apenas as duas vagas que serão decididas em repescagens globais: no dia 13, o Peru enfrenta o vencedor de Emirados Árabes x Austrália, que se enfrentam nesta terça-feira, 7; já no dia 14, Costa Rica e Nova Zelândia fecharão o grupo que vai ao Catar.

Classificado, País de Gales já sabe inclusive quem irá enfrentar na fase de grupos do mundial. O país está no Grupo B, que também tem Inglaterra, Irã e estados Unidos. A estreia será justamente contra os rivais e vizinhos de Grã-Bretanha, no dia 21 de novembro.

País de Gales não jogava uma Copa do Mundo desde 1958, quando fez sua primeira e única participação na competição mais importante do futebol mundial. Na ocasião, os britânicos enfrentaram o Brasil nas quartas de final e foram derrotados por 1 a 0 com um gol antológico de Pelé.

A Ucrânia, apesar de eliminada, deixa o campo de cabeça erguida, após cumprir a promessa dos jogadores de "jogar pelo povo" e ser superior durante quase toda a partida, apesar de todas as dificuldades impostas pelo conflito com a Rússia.

A Copa do Mundo do Catar acontecerá entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.