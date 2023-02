Cinema à R$ 10? Semana do dia 9 a 14 terá ingresso promocional; saiba como conseguir

Cinéfilos, preparem-se: alguns dos principais cinemas brasileiros terão ingressos a R$ 10 para todos os filmes em cartaz e em qualquer horário. Na semana dos dias 9 a 14 de fevereiro, a segunda edição da campanha que proporciona uma experiência cinematográfica nas telonas, com ingressos com valor único (e acessível) volta para as salas do País.

A Cinemark oferecerá preço especial para o combo de pipoca média e dois refrigerantes de 500 ml por 29,90 reais para completar a festa.

Além da Cinemark, participam também as redes PlayArte, Cinépolis, Centerplex, Grupo Cine, Cinesystem, Kinoplex, Cine Araújo e Moviecom.

Na programação, o público pode conferir filmes para diversos públicos e idades, como Avatar 2: O caminho da água, a animação Gato de Botas 2 O Último Pedido, M3GAN, para os fãs de filmes de terror, além da estreia de A Profecia do Mal, entre outros.

Como adquirir o ingresso a R$ 10?

Para conquistar o ingresso mais barato, os cinéfilos de plantão podem comprar os tickets nas próprias bilheterias dos cinemas ou de forma online, nas páginas oficiais.

A maior parte das redes de cinema do Brasil concederão o desconto na opção meia-entrada, não sendo necessário apresentar nenhum comprovante do benefício no site da compra.

O que assistir no cinema nesta semana?

Entre os filmes em cartaz, estão: