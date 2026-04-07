The Boys: última temporada estreia amanhã na Prime Video; veja o que esperar

A série "The Boys", a sátira de sucesso sobre super-heróis, chegou à sua quinta e última temporada. Com lançamento marcado para esta quarta-feira, 8, o hit da plataforma chega com dois episódios disponíveis de imediato e lançamentos semanais até 20 de maio.

Após o final explosivo e politicamente crítico da quarta temporada, lançada em 2024, a série criada por Eric Kripke chega ao começo do fim deixando uma lista considerável de pontas soltas pronta para serem amarradas. "É o clímax, pessoal. Coisas grandes vão acontecer", diz o comunicado oficial da Prime Video.

A penúltima temporada terminou em julho de 2024, com o novo presidente dos Estados Unidos decretando lei marcial e colocando o Homelander no comando do país. Todos os Boys foram capturados, exceto Butcher e Annie.

Agora, na quinta e última temporada, é o mundo do Homelander, que retorna com sua sede de poder e sangue.

Hughie, Mother's Milk e Frenchie estão presos em um "Campo da Liberdade". Annie luta para organizar uma resistência contra a avassaladora força dos Supes. Kimiko está desaparecida. Mas quando Butcher reaparece, disposto a usar um vírus que eliminará todos os Supes do mapa, ele desencadeia uma série de eventos que mudará o mundo e todos nele para sempre.

As cinco grandes perguntas para a 5ª temporada de 'The Boys'

O que Soldier Boy vai fazer quando acordar?

A cena pós-créditos da quarta temporada revelou que Soldier Boy (Jensen Ackles) está vivo, mantido em estado de congelamento e prestes a ser reativado por Homelander.

O problema é que pai e filho nunca tiveram exatamente uma relação calorosa, e Homelander não é conhecido pela gratidão.

A hipótese mais óbvia é que ele quer usar o pai para se tornar imortal, já que Soldier Boy é uma das poucas pessoas que conhecem a fórmula original do Composto V.

Mas também foi revelado que Soldier Boy tem um acerto a fazer com Billy Butcher (Karl Urban): na terceira temporada, os dois haviam se aliado para matar Homelander, até Soldier Boy virar sua destruição contra Ryan e Butcher interferir.

Jeffrey Dean Morgan, que interpreta Kessler, disse à Variety que não imagina como fazer a quinta temporada sem ao menos uma aparição do personagem. "Seria muito difícil seguir em frente sem alguma resolução", afirmou.

O reencontro entre Ackles, Morgan e Jared Padalecki, os três ex-astros de "Supernatural" reunidos em cena, é um dos momentos mais aguardados pelos fãs.

Que poder Ashley vai desenvolver depois de se injetar com Composto V?

Ashley (Colby Minifie) passou a quarta temporada sendo sistematicamente destituída de poder dentro da Vought.

Primeiro por Sister Sage, depois pela iminência de ser eliminada pelo próprio Homelander, que descobriu que ela sabia demais. Sua resposta foi invadir o apartamento dele e se injetar com uma ampola de Composto V.

A última cena a mostrou em agonia intensa, sem que soubéssemos se sobreviveu ou não. O trailer da quinta temporada indica que sim, ela aparece aparentemente bem.

A questão é o que o Composto V fez com ela. "Já propus algumas ideias para o poder que ela poderia ter", disse Minifie à Variety. "Todas são humilhantes." Dado o histórico da série em subverter expectativas, provavelmente não vai ser super-força.

Butcher vai realmente usar o vírus e matar todos os Supes?

No final da quarta temporada, Butcher partiu com uma ampola do vírus capaz de desencadear uma pandemia letal para Supes.

Seu plano declarado era usá-lo. O problema é que, ao longo da temporada, o próprio Composto V que ele usou para ganhar poderes o transformou em um Supe, o que significa que o vírus o mataria junto.

O trailer da quinta temporada reforça que esse dilema continua central: Butcher quer exterminar todos os superpoderes do planeta, e está disposto a pagar o preço.

A questão é se a série vai até o fim com essa lógica, ou se algo vai mudar o plano. Ryan, filho de Homelander que Butcher trata quase como filho, é um candidato óbvio a entrar nessa equação.

O que a "Fase 2" de Sister Sage significa? Para quem ela está realmente trabalhando?

Sister Sage (Susan Heyward) retornou a Homelander no final da quarta temporada apenas para revelar que tudo havia saído exatamente conforme seu planejamento.

Ela anunciou uma "Fase 2" sem explicar o que seria. A pergunta que a série não respondeu até agora é se Sage está genuinamente trabalhando a favor de Homelander ou jogando um jogo muito mais longo.

"Ela sobreviveu no mundo jogando muitos jogos de xadrez ao mesmo tempo", disse Heyward à Variety. "Ela suga poder da incerteza dos outros." Dado que a série tem um histórico de revelar que os personagens mais inteligentes nunca são exatamente quem parecem ser, apostar cegamente em Sage seria ingênuo.

Frenchie e Kimiko vão se reencontrar?

A quarta temporada levou Frenchie (Tomer Capone) e Kimiko (Karen Fukuhara) ao ponto mais próximo que chegaram romanticamente em toda a série e então os separou de forma brutal.

Ao final da temporada, Frenchie foi levado pelos personagens de Gen V enquanto Kimiko, pela primeira vez na história do programa, usou a voz para gritar o nome dele. "Foi visceral", disse Fukuhara à Variety.

A pergunta agora não é apenas se eles se reencontram, é o que Frenchie terá passado quando isso acontecer e se a série vai finalmente dar aos dois o desfecho que os fãs esperam desde a primeira temporada.

Veja o trailer da última temporada de 'The Boys'

O trailer da quinta temporada de "The Boys" mostra um Homelander assustador e sedento por poder. Os personagens da série se preparam para uma última batalha, construindo o caminho para o confronto definitivo.

Qual é o elenco da quinta temporada de 'The Boys'?

O elenco da quinta temporada de "The Boys" inclui Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry e Daveed Diggs.

Quando será lançada a quinta temporada de 'The Boys'?

A última temporada da série chega no dia 8 de abril, com os dois primeiros episódios disponibilizados ao mesmo tempo. A partir da estreia, os próximos episódios serão lançados semanalmente, com o final marcado para o dia 20 de maio.

Os episódios de "The Boys" chegam à Prime Video às 04h, no horário de Brasília.