'The Boys': que horas estreia a última temporada da série no Prime Video?

Em The Boys, o maior problema nunca foi salvar o mundo — foi sobreviver a quem deveria protegê-lo. Ao longo de quatro temporadas, a série construiu um universo em que super-heróis são celebridades globais, com contratos, campanhas publicitárias e poder suficiente para agir sem consequências imediatas.

É nesse cenário que a história chega ao fim. A quinta e última temporada estreia nesta quarta-feira, 8, no Prime Video, dando sequência direta aos eventos mais recentes e avançando para o desfecho do confronto entre Billy Butcher, seu grupo e a Vought.

O lançamento segue o modelo adotado nas temporadas anteriores: os episódios iniciais chegam primeiro, enquanto os demais serão liberados de forma gradual nas semanas seguintes, até o encerramento definitivo em maio.

O que esperar da temporada final?

A nova temporada retoma um cenário de escalada de tensão. De um lado, Homelander amplia sua influência e consolida sua posição de poder. De outro, os integrantes de The Boys enfrentam limites físicos e estratégicos cada vez mais evidentes.

O conflito deixa de ser apenas uma disputa entre grupos e passa a envolver diretamente o controle da narrativa pública e das instituições. A Vought segue operando como eixo central, conectando interesses políticos, econômicos e midiáticos.

A presença de Ryan, filho de Homelander, também ganha relevância, ampliando o impacto das decisões e o alcance dos confrontos.

Quando estreia a última temporada de The Boys?

Data de estreia da 5ª (e última) temporada: 8 de abril.

8 de abril. Horário de liberação: 4h, no horário de Brasília, com dois episódios iniciais.

4h, no horário de Brasília, com dois episódios iniciais. Lançamento global e exclusivo no Prime Video.

The Boys: última temporada estreia nesta quarta-feira, 8 (Amazon Prime Video/Divulgação)

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