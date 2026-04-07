'The Boys': que horas estreia a última temporada da série no Prime Video?

The Boys: última temporada da série estreia nesta quarta-feira, 8
Repórter
Publicado em 7 de abril de 2026 às 07h37.
Última atualização em 7 de abril de 2026 às 07h37.
Em The Boys, o maior problema nunca foi salvar o mundo — foi sobreviver a quem deveria protegê-lo. Ao longo de quatro temporadas, a série construiu um universo em que super-heróis são celebridades globais, com contratos, campanhas publicitárias e poder suficiente para agir sem consequências imediatas.
É nesse cenário que a história chega ao fim. A quinta e última temporada estreia nesta quarta-feira, 8, no Prime Video, dando sequência direta aos eventos mais recentes e avançando para o desfecho do confronto entre Billy Butcher, seu grupo e a Vought.
O lançamento segue o modelo adotado nas temporadas anteriores: os episódios iniciais chegam primeiro, enquanto os demais serão liberados de forma gradual nas semanas seguintes, até o encerramento definitivo em maio.
A nova temporada retoma um cenário de escalada de tensão. De um lado, Homelander amplia sua influência e consolida sua posição de poder. De outro, os integrantes de The Boys enfrentam limites físicos e estratégicos cada vez mais evidentes.
O conflito deixa de ser apenas uma disputa entre grupos e passa a envolver diretamente o controle da narrativa pública e das instituições. A Vought segue operando como eixo central, conectando interesses políticos, econômicos e midiáticos.
A presença de Ryan, filho de Homelander, também ganha relevância, ampliando o impacto das decisões e o alcance dos confrontos.