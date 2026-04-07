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'The Boys': que horas estreia a última temporada da série no Prime Video?

A quinta e última temporada estreia nesta quarta-feira, 8, no Prime Video, avançando para o desfecho do confronto entre Billy Butcher, seu grupo e a Vought

The Boys: última temporada da série estreia nesta quarta-feira, 8

The Boys: última temporada da série estreia nesta quarta-feira, 8

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07h37.

Última atualização em 7 de abril de 2026 às 07h37.

Em The Boys, o maior problema nunca foi salvar o mundo — foi sobreviver a quem deveria protegê-lo. Ao longo de quatro temporadas, a série construiu um universo em que super-heróis são celebridades globais, com contratos, campanhas publicitárias e poder suficiente para agir sem consequências imediatas.

É nesse cenário que a história chega ao fim. A quinta e última temporada estreia nesta quarta-feira, 8, no Prime Video, dando sequência direta aos eventos mais recentes e avançando para o desfecho do confronto entre Billy Butcher, seu grupo e a Vought.

O lançamento segue o modelo adotado nas temporadas anteriores: os episódios iniciais chegam primeiro, enquanto os demais serão liberados de forma gradual nas semanas seguintes, até o encerramento definitivo em maio.

O que esperar da temporada final?

A nova temporada retoma um cenário de escalada de tensão. De um lado, Homelander amplia sua influência e consolida sua posição de poder. De outro, os integrantes de The Boys enfrentam limites físicos e estratégicos cada vez mais evidentes.

O conflito deixa de ser apenas uma disputa entre grupos e passa a envolver diretamente o controle da narrativa pública e das instituições. A Vought segue operando como eixo central, conectando interesses políticos, econômicos e midiáticos.

A presença de Ryan, filho de Homelander, também ganha relevância, ampliando o impacto das decisões e o alcance dos confrontos.

Quando estreia a última temporada de The Boys?

  • Data de estreia da 5ª (e última) temporada: 8 de abril.
  • Horário de liberação: 4h, no horário de Brasília, com dois episódios iniciais.
  • Lançamento global e exclusivo no Prime Video.
The Boys

The Boys: última temporada estreia nesta quarta-feira, 8 (Amazon Prime Video/Divulgação)

Calendário oficial:

  • Episódios 1 e 2: 8 de abril
  • Episódio 3: 15 de abril
  • Episódio 4: 22 de abril
  • Episódio 5: 29 de abril
  • Episódio 6: 6 de maio
  • Episódio 7: 13 de maio
  • Episódio 8 (final): 20 de maio
Acompanhe tudo sobre:SériesSéries americanasAmazon Prime Video

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