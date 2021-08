Silvio Santos é internado com covid-19 em São Paulo

Silvio Santos, apresentador e dono do SBT, foi internado nesta sexta-feira, 13, no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter recebido o diagnóstico positivo para a covid-19. Silvio, de 90 anos, teria sido diagnosticado durante a triagem no pronto socorro do hospital, após ter sido acompanhado por sua filha, Patrícia Abravanel, nesta sexta-feira (13).

Patrícia confirmou a informação em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira. "Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama... brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para covid-19 e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo", afirmou em publicação.

O empresário havia recebido a primeira dose da vacina Coronavac contra a covid-19 em fevereiro deste ano, na Unidade Básica de Saúde Real Parque, na cidade de São Paulo. Em março, o dono do SBT completou a imunização com a segunda dose.

Seu programa no SBT, o "Roda Roda", voltou a ser transmitido em junho. Porém, depois de uma pessoa da equipe ser diagnosticada com a doença na semana passada, as gravações do programa foram suspensas. Segundo informações do jornal O Globo, o estúdio onde é filmado o programa teria sido esvaziado às pressas.

Tarcísio Meira

A morte do ator Tarcísio Meira, ao 85 anos de idade, nesta quinta-feira, despertou a preocupação das pessoas sobre a segurança da vacina Coronavac, aplicada no ator e em Silvio Santos.

A Coronavac, em pessoas com mais de 80 anos, tem uma efetividade de 49,9% para casos que culminam em morte. Logo, a idade do ator o manteve em uma zona de risco quanto à garantia de uma imunização robusta. A consideração básica dos especialistas é a de que o sistema imune de pessoas idosas tem mais lentidão em reagir contra os vírus no geral – por isso que mais mortes por gripe e covid-19 são registradas nessa faixa etária.