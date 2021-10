Herdeiro da Ferrari revela informações sobre estado de saúde de Schumacher

Piero Ferrari, filho de Enzo Ferrari -- criador da marca automotiva e da equipe de Fórmula 1 -- , revelou na última quarta-feira, 29, informações sobre estado de saúde do ex-piloto Michael Schumacher.

Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o herdeiro da Ferrari relembrou momentos que passou com o piloto alemão antes do acidente. "Tive o prazer de tê-lo como hóspede em casa e de beber uma garrafa de vinho tinto juntos: ele gostava muito desses momentos de tranquilidade. Era uma pessoa simples, clara, precisa, uma personalidade muito linear".

Piero lamentou como o caso de Schumacher é tratado e falou sobre o seu estado de saúde. "Lamento que falemos dele hoje como se estivesse morto. Ele não está morto, mas não consegue se comunicar", explicou. O heptacampeão da Fórmula 1 se recupera de lesões cerebrais provocadas pelo acidente de esqui nos Alpes Franceses em dezembro de 2013.

O único herdeiro vivo de Enzo e vice-presidente da Ferrari também comentou sobre o filho do alemão, Mick, que estreou este ano na categoria. "Seu filho está trilhando o seu caminho", comentou. "Está em uma equipe que apoiamos, que decidiu não gastar em 2021 e que usa um carro que não estava bom em 2020. Eles estão focados em 2022 e na Ferrari também ajudamos a Haas. Esperamos que ele tenha um bom carro no próximo ano que lhe faça mostrar suas qualidades", disse.

Cinco vezes campeão pela Ferrari, Schumacher é lembrado com carinho e saúde pelos fãs da escuderia. Desde que ele deixou a equipe em 2006, os italianos venceram apenas um campeonato. Em toda sua carreira, o ex-piloto ganhou 91 Grandes Prêmios de F1. Somente em 2020, com Lewis Hamilton, o recorde do alemão foi quebrado.

Estado de saúde de Schumacher

Desde 2013, os fãs do ex-piloto não têm muitas informações sobre o estado de saúde do ídolo devido ao perfil reservado de sua família. Naquele ano, depois de seis meses internado, três deles em coma, Schumacher voltou para sua casa na Suíça e desde então permanece se recuperando em casa.

Em entrevista rara entrevista, Corinna Schumacher, esposa do ex-piloto, falou sobre o estado de saúde do alemão.“Todo mundo sente falta de Michael, mas Michael está aqui. Diferente, mas ele está aqui, e isso nos dá força, eu acho", disse.

Corina também afirmou que Schumacher continua recebendo tratamentos para as lesões do acidente. “Moramos juntos em casa, fazemos terapia, fazemos tudo o que podemos para deixar Michael melhor e para que ele se sinta confortável e simplesmente para fazê-lo sentir nossa família, nosso vínculo. E não importa o que aconteça, farei tudo o que puder. Todos nós iremos", disse a alemã casada com o ex-piloto desde 1995.