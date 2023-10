Roque, braço direito de Silvio Santos, é internado aos 86 anos; entenda

O braço direito e assistente de palco de Silvio Santos, Gonçalo Roque, teve um mal estar nesta quarta-feira e está internado no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. Aos 86 anos, ele trava uma batalha contra a hidrocefalia.

Segundo a esposa de Roque, Janilda Nogueira, o assistente sofreu um desmaio e segue no quarto do hospital, sem previsão de alta médica. Ela publicou uma foto do marido nas redes sociais na última terça-feira, 3. Ao Notícias da TV, o SBT confirmou que ele está estável. "Roque está fazendo exames para ver a causa do desmaio. Mas ele está bem, em observação. Por enquanto está tudo tranquilo".

Saúde de Roque

O boletim médico afirma que Roque já fez alguns exames e os médicos descartaram problemas mais graves no coração, assim como risco de trombose. Nas redes sociais, o assistente agradeceu as mensagens de apoio e orações. "Desde já agradeço por toda preocupação e orações. Até o momento, só sabemos o que não é: trombose e coração. Continuamos na investigação e qualquer notícia vou trazer aqui pra vocês".

