Rihanna no Super Bowl 2023: onde assistir ao vivo o Show do Intervalo; veja horário

A final da NFL, o Super Bowl, entre Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs acontece neste domingo, 12, às 20h30, no estado do Arizona.

Além da definição do campeão da liga de futebol americano, o maior evento esportivo dos Estados Unidos é destaque global pelos comerciais milionários e pelo Show do Intervalo, que conta com a presença de grandes nomes da música.

Neste ano, a cantora Rihanna será a atração. Ela não faz um apresentação pública desde o Grammy de 2018. Na edição do ano passado, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e 50 Cent fizeram o show no intervalo do evento. O vídeo oficial do evento, divulgado pela NFL há 11 meses, foi visto por mais de 160 milhões de pessoas em todo o mundo.

Que horas é o show da Rihanna no SuperBowl?

A apresentação no intervalo do SuperBowl não possui um horário fixo, porém começa 1h30 depois do início da partida. Com o jogo previsto para começar às 20h30 no horário de Brasília, a Rihanna deve se apresentar por volta das 22h.

Onde assistir ao vivo o Show do Intervalo do SuperBowl?

O show da Rihanna será transmitido pela RedeTV na TV aberta, ESPN na TV fechada e online pelo Star+ e NFL Game Pass.

Quem vai jogar no SuperBowl 2023?

A final do SuperBowl 2023 será entre Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs.