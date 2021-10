Rafinha Bastos e Monark contam quanto ganham por mês com YouTube

O humorista Rafinha Bastos e o apresentador do Flow conhecido pelo apelido de Monark revelaram quanto ganham por mês com seus negócios digitais no YouTube.

Bastos disse ganhar hoje mais dinheiro por mês do que quando apresentava um talk show na televisão, auge de sua carreira televisiva.

O humorista afirmou ganhar mais de 120 mil reais por mês e tem apenas dois funcionários. "Trabalho um dia por mês", afirmou, em tom de brincadeira - com nuances de seriedade.

O principal projeto de Bastos é o "Mais do que 8 minutos", que já levou entrevistados como o humorista Carlos Alberto da Nóbrega, o médico Paulo Muzy e o humorista Leandro Ramos, do Choque de Cultura.

Já Monark, que junto ao Igor 3K apresenta o podcast mais popular do YouTube na atualidade, o Flow, afirmou que seu salário é fixo e que recebeu 50 mil reais em setembro.

Os pagamentos vêm do YouTube, que paga criadores de conteúdo em dólar.

Bastos contou dificuldades de retirar o dinheiro ganho na plataforma de vídeo do Google, que realiza pagamentos internacionais e requer, por exemplo, conta de pessoa jurídica para o recebimento das remessas dos Estados Unidos.

O humorista contou ainda que precisou fazer escolhas que o fizeram perder oportunidades no digital no início da década passada porque, apesar da ascensão clara do vídeos na Internet, grande parte dos investimentos e possibilidades de lucro estavam na TV tradicional naquela época.

A entrevista de Bastos foi concedida ao lado de Cauê Moura, criador de conteúdo que ficou famoso no começo da década passada com vídeos comentando notícias e inspiração no polêmico apresentador Luiz Carlos Alborghetti, falecido em 2009.