Quer economizar com manicure? Veja 4 dicas (fáceis) para fazer a unha em casa

Fazer as unhas em casa oferece benefícios como economia de tempo e dinheiro, maior controle sobre a higiene e segurança, liberdade criativa e oportunidade de desfrutar de um momento relaxante de autocuidado. Então, para quem não têm experiência, mas gostaria de começar a cuidar das próprias unhas, a manicure Danielly Cardoso, que trabalha com o aplicativo GetNinjas, compartilhou algumas dicas. Confira!

1. Escolha uma cor mais básica

Quando a pessoa não tem muita prática pintando as unhas, a melhor opção é escolher cores mais simples, como um branco ou um nude. “As cores mais claras são mais fáceis de limpar e também de evitar alguns imprevistos”, explica Danielly.

2. Evitando bolinhas nas unhas

É comum acontecer da unha ficar com bolinhas quando seca. Danielly explica que isso pode acontecer quando a pessoa tem a mão muito quente. “É importante antes de pintar, colocar a mão na água fria para ela ficar gelada. Mesmo assim, se ficar bolinhas, passar um extra brilho nas unhas, que darão uma maquiada no esmalte”.

Passe camadas finas de esmalte nas unhas (Imagem: fizkes | ShutterStock)

3. Garantindo a durabilidade do esmalte

Para o esmalte durar mais, certifique-se de que não está com nenhum tipo de creme na unha. O ideal é sempre passar um algodão com removedor de esmaltes antes de pintar. Além disso, é importante passar duas camadas finas de esmalte e se atentar com as datas de validade, porque o esmalte vencido fica grosso e sai muito mais fácil.

4. Removendo o esmalte sem agredir as unhas

Para remover esmaltes mais escuros ou com glitter, a melhor opção é molhar um algodão com removedor de esmaltes e deixar na unha por um tempo. Desse jeito, o esmalte amolece e sai mais fácil.

Por Bruna Zanin