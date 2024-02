Quem saiu do BBB 24? Juninho é o sétimo eliminado do reality

Nesta terça-feira, 7, aconteceu o sétimo Paredão do BBB 24. Na berlinda com Alane, Isabelle e Beatriz, Juninho foi o eliminado com 60,35% dos votos. O brother era o participante com as maiores porcentagens em todas as enquetes online.

Desta vez, o voto era para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam as maiores rejeições.

Veja as outras porcentagens:

Alane - 36,64%

Isabelle- 1,06%

Beatriz - 1,95%

Por que Juninho foi eliminado?

Juninho nunca teve o favoritismo do público. Depois de ter voltado de duas berlindas, o carioca parece ter certeza de que sua visão de jogo é a mais certeira. A confiança cega desagrada, e, além do mais, seu desentendimento com Alane e Leidy Elin pode deixar muita gente insatisfeita.

O brother estava flertando com Leidy, mas nada nunca aconteceu entre os dois. Numa festa, ele chegou para Alane e disse que "pegaria ela lá fora" e, mesmo após a sister comentar sobre a amiga Leidy, Juninho fez o comentário novamente.

Alane não gostou e chegou a dizer em conversa privada no Quarto Fadas que se sentiu assediada, mas vale ressaltar que o comentário de Juninho não configura como assédio. "Você deu em cima da amiga de alguém que você deu um selinho", protestou Alane. O carioca se defendeu: "Eu tô solteiro!"