Que horas começa 'Vale Tudo'? Novela estreia nesta segunda-feira, 31; saiba onde assistir

Nesta segunda-feira, 31 de março, os noveleiros aguardam ansiosamente para o lançamento de "Vale Tudo", remake do clássico da teledramaturgia, criado em 1988 por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, na TV Globo.

Desta vez, a nova produção é escrita por Manuela Dias e com direção artística de Paulo Silvestrini, com estreia marcada para depois da exibição do "Jornal Nacional".

O enredo mergulha em dilemas contemporâneos e atemporais, abordando caráter, ética e honestidade, além de apresentar embates morais e uma forte carga emocional.

Entenda a trama

No centro da trama, a relação conturbada entre mãe e filha expõe visões opostas sobre sucesso e integridade. De um lado, Raquel (Taís Araújo), uma mulher batalhadora que acredita ser possível prosperar sem abrir mão dos princípios. Do outro, Maria de Fátima (Bella Campos), sua filha ambiciosa, disposta a qualquer coisa para ascender socialmente e deixar para trás a vida simples em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Criada pelo pai, Salvador (Antonio Pitanga), sob rígidos princípios morais, Raquel tenta transmitir os mesmos valores à filha. Mas Maria de Fátima tem outros planos. Determinada a conquistar uma vida luxuosa a qualquer custo, ela enxerga uma oportunidade de mudar de realidade ao participar de um ensaio fotográfico promovido pela Tomorrow, uma das maiores agências de conteúdo da América Latina.

O ensaio acontece no hotel onde Raquel trabalha como guia de turismo, e a jovem aproveita a chance para se inserir no meio da moda. Lá, ela cruza o caminho de César (Cauã Reymond), um modelo carismático, mas de caráter duvidoso, que rapidamente se torna seu aliado nessa jornada rumo ao sucesso.

Após a morte do avô, Fátima toma uma atitude drástica: vende a casa da família sem que a mãe saiba e parte para o Rio de Janeiro com todo o dinheiro. Com apenas dois contatos na cidade – o do pai, Rubinho (Júlio Andrade), um músico boêmio que não vê há anos, e o de César –, ela aposta todas as fichas em seu novo começo.

Sem conseguir reencontrar o pai, Fátima se hospeda em um hotel simples e recorre a César. Ao perceber que ele compartilha de sua mesma ambição, ela se passa por rica para se aproximar dele. Com sua ajuda, começa a dar os primeiros passos no mundo da moda e logo chama a atenção de Renato Felipelli (João Vicente de Castro), proprietário da Tomorrow.

Astuta, Fátima sabe como tirar proveito de qualquer situação para alcançar seus objetivos.

No topo da elite carioca estão os Junqueira-Roitman, uma família poderosa que divide opiniões: para alguns, sinônimo de sofisticação e status; para outros, um império construído à base de ambição e manipulação.

No comando está Odete Roitman (Débora Bloch), uma viúva fria e calculista, disposta a tudo para manter seu poder. Usando métodos pouco convencionais – e muitas vezes cruéis –, ela conduz os negócios e a família com punho de ferro, tornando-se uma das figuras mais temidas e intrigantes da história.

Onde assistir Vale Tudo?

A novela será exibida de segunda a sábado, às 21h20min, na TV Globo. Os seis primeiros capítulos estarão disponíveis gratuitamente no Globoplay, logo após a exibição na televisão. A plataforma também oferece o catálogo completo da versão original de 1988 para os assinantes.