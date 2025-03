Quem saiu do BBB 25? Eva é a eliminada da semana; veja qual foi a porcentagem de votos

Na noite do último domingo, 30, o modo turbo veio com tudo e houve mais uma eliminação BBB 25. A participante escolhida pelo público para sair da casa mais vigiada do Brasil foi Eva.

A sister foi eliminada com 51,35% dos votos. Ela disputou contra Vinicius e Joselma, que receberam 44,52% e 4,13% da média de votos, respectivamente.

O resultado está de acordo com o demonstrado na Enquete Votalhada desta semana.

Como funciona a votação do BBB 25?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No “voto único”, quem desejar participar informa o CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no Gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.