Que horas começa 'Loki'? 2ª temporada estreia hoje; veja como assistir online

Chegou a hora da trapassa: a segunda temporada de Loki estreia hoje, 5 de outubro exclusivamente no Disney+. Os episódios seguintes também estarão disponíveis todas as quintas-feiras, no mesmo horário.

A nova temporada inicia após o episódio final, quando Loki se encontra em uma batalha pela alma da Autoridade de Variação Temporal TVA – sigla em inglês. Ao lado de Mobius, a Caçadora B-15 e um time de personagens novos e antigos, Loki navega em um multiverso em constante expansão e cada vez mais perigoso em busca de Sylvie, a juíza Ravonna Renslayer, a Senhorita Minutos e pela verdade do que significa possuir livre arbítrio e um nobre propósito.

Veja o trailer da 2ª temporada de Loki

Que horas começa Loki?

A série estará com os dois primeiros episódios disponíveis no Disney+, a partir das 22h desta quinta-feira, 5.

Quem está no elenco de Loki?

Loki é protagonizada por Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, com Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw y Kasra Farahani dirigem os episódios. O roteirista principal é Eric Martin.