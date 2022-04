Qual o estado com a internet mais rápida do Brasil? Confira ranking

A busca por uma internet rápida é um desejo que une brasileiros de todos os cantos do país. Com o avanço das atividades remotas em decorrência da pandemia de covid-19, muitas pessoas dependem de uma conexão de qualidade para trabalhar e estudar. A velocidade é muito de reclamação de muitos usuários de diversas regiões do brasil. Mas, afinal, qual é a velocidade do estado brasileiro com conexão mais rápida do país? Um estudo produzido pela plataforma Melhor Plano, em parceria com o Minha Conexão, acaba de revelar a resposta: 159,47 megabits por segundo e com uma "boa vantagem" sobre o segundo colocado.

Para chegar ao resultado, as empresas analisaram os mais de 12,5 milhões de testes realizados por usuários no inferidor de velocidade — que leva em conta aspectos como ping (latência), velocidade de download e upload — entre julho e dezembro de 2021. Foram calculadas as qualidades de internet em cada região e estado do Brasil.

Ranking de velocidade de internet por região

O estudo mostrou que, quando colocadas em comparação, há diferenças expressivas entre as velocidades médias de internet das cinco regiões brasileiras. Isso porque, a região líder do ranking passa da faixa de 100 megabits por segundo, enquanto as outras regiões ficaram entre 90 e 70 megabits durante o segundo semestre de 2021.

Os destaques foram as regiões Centro-oeste (122,2148 MB/s) e Sudeste (99,09 MB/s), que obtiveram os números mais altos da lista, enquanto Sul (85,85 MB/s), Nordeste (75,35 MB/s) e Norte (72,64 MB/s) ocuparam as últimas posições.

Ranking de velocidade de internet por estados

Em relação entre as velocidades médias de internet de cada estado, Mato Grosso (159,47 MB/s), Piauí (158,08 MB/s) e Goiás (132,48 MB/s) foram os mais bem posicionados da lista. Os últimos colocados são Alagoas (54,29 MB/s), Roraima (53,25 MB/s) e Sergipe (49,86 MB/s)

Após a coleta inicial dos dados, foram eliminados todos os registros internacionais, duplicados e com valores menores que zero, bem como negativos. A eliminação também se aplicou aos testes feitos por celular, tablet e aqueles em que o aparelho não esteve conectado ao Wi-Fi durante a testagem.

Veja a lista completa:

Mato Grosso: 159,47 MB/s Piauí: 158,08 MB/s Goiás: 132,48 MB/s Rio de Janeiro: 124,78 MB/s Minas Gerais: 110,78 MB/s Amapá: 97,95 MB/s Distrito Federal: 93,78 MB/s Espírito Santo: 91,78 MB/s Rondônia: 88,66 MB/s Ceará: 87,87 MB/s Rio Grande do Sul: 86,86 MB/s Santa Catarina: 85,82 MB/s São Paulo: 85,14 MB/s Paraná: 84,76 MB/s Amazonas: 83,17 MB/s Maranhão: 80,03 MB/s Tocantins: 73,27 MB/s Rio Grande do Norte: 70,67 MB/s Pernambuco: 66,40 MB/s Bahia: 64,66 MB/s Mato Grosso do Sul: 62,70 MB/s Paraíba: 62,31 MB/s Pará: 60,79 MB/s Acre: 58,64 MB/s Alagoas: 54,29 MB/s Roraima: 53,25 MB/s Sergipe: 49,86 MB/s

