Quais os feriados e datas comemorativas de janeiro 2024?

Com 31 dias, janeiro marca as primeiras celebrações importantes de 2023. Destaque para o dia 1º que marca o início do ano, além do Dia Mundial da Paz.

No dia 6 é celebrado o famoso "Dia de Reis", que marca o fim das celebrações de Natal. Destaque também para a comemoração do mês da religião, instituída em 1850, e celebrada este mês.

O dia 9 também é histórico, pois nesta data Dom Pedro I declarou que permanecia no Brasil e não voltaria mais para Portugal. Outra data histórica é dia 25, onde se comemora o aniversário da cidade de São Paulo.

Destaques também para o Dia da Saudade, celebrado dia 30, e do Dia do Mágico em 31.

Quais são os feriados de Janeiro?

Os feriados de janeiro são 25 que se comemora o aniversário de São Paulo e dia 1º que trata-se da confraternização universal. O feriado de 25 de Janeiro é apenas na cidade de São Paulo.

25 de Janeiro é feriado ou ponto facultativo?

O dia 25 de Janeiro é considerado feriado municipal, ou seja, apenas na cidade de São Paulo. Nos outros municípios do estado é não é feriado.

Veja os feriados e datas comemorativas de Janeiro