Calendário de 2024: confira datas dos feriados nacionais para o ano

Para os amantes das folgas e dos 'feriadões', o ano de 2023 se despede com boas lembranças. Já o calendário de 2024 reserva feriados nacionais que coincidem com os fins de semana, ou seja, limita as oportunidades de dias prolongados. Apenas três feriados nacionais devem ser emendados em 2024. Vale destacar que este ano é bissexto, com um total de 366 dias.

Neste ano, o Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro) caiu numa segunda-feira. Já a Paixão de Cristo, marcada para 29 de março, e a Proclamação da República, em 15 de novembro, serão em duas sextas-feiras, o que abre espaço para uma emenda com o final de semana.

Além dos feriados nacionais, é válido destacar que cada estado possui suas próprias datas comemorativas, com oportunidades adicionais para períodos maiores de descanso à população.

Quando é o carnaval 2024?

Em 2024, o Carnaval cairá no meio do mês de fevereiro, marcado para os dias 10, 11, 12 e 13, contando sábado, domingo, segunda e terça-feira.

Veja a lista de feriados em 2024

Feriados nacionais:

1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de Novembro: Consciência Negra (quarta-feira)

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos:

12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira);

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).

Quais são os feriados do Rio de Janeiro em 2024?

No Rio, além dos feriados nacionais, também é celebrado o Dia de São Jorge, no dia 23 de abril. O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, também é comemorado pelos cariocas. A data era marcada como feriado em apenas alguns estados do país, seria feriado municipal em apenas 1.260 cidades brasileiras. No entanto, a lei que torna feriado nacional o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser celebrado em 20 de novembro, foi publicada no Diário Oficial da União em dezembro de 2023.

Quais são os feriados de São Paulo em 2024?

Conforme decreto publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, serão 13 feriados na capital paulista e outros seis dias com ponto facultativo para servidores públicos da cidade. Além disso, em três datas, haverá emenda de feriados. O primeiro feriado municipal será em 25 de janeiro (quinta-feira), no Aniversário de São Paulo, seguido de 30 de maio, que será Corpus Christi.