Paul McCartney fará show surpresa no Brasil nesta terça-feira; veja horário e como comprar ingressos

A última semana de novembro no Brasil está repleta de momentos inesperados na indústria da música. Depois dos shows de Taylor Swift e do grupo RBD, chegou a vez do eterno Beatle Paul McCartney começar sua temporada de apresentações no país. Nesta terça-feira, 28, o cantor anunciou que fará um show surpresa em Brasília hoje, no Clube do Choro.

Pelas redes sociais, o artista avisou que os ingressos serão limitados e em pouca quantidade.

*Mais informações em instantes