Ovo de galinha é arrematado por R$ 14 mil em leilão na Índia; entenda o motivo

Um leilão na Índia ganhou destaque após arrematar R$ 14 mil em um ovo de galinha, entre tantos outros bens valiosos. Embora o item pareça trivial, ele conquistou uma grande importância para a população de um vilarejo local.

Neste mês, os residentes de Baramulla, no norte da Caxemira, uniram-se para contribuir com a construção de uma nova mesquita. Uma idosa pobre, incapaz de fazer uma doação em dinheiro, decidiu doar um ovo, que veio de sua criação de galinhas.

No entanto, esse gesto comoveu os moradores, que decidiram aproveitar a iniciativa da idosa para envolver ainda mais a comunidade no projeto, segundo informações do site "India.com".

O ovo foi colocado em leilão, despertando grande interesse na cidade não pelo seu valor monetário, mas pelo seu simbolismo.

Ao final do leilão, o ovo foi arrematado por um total de R$ 14 mil, considerando todas as vezes que foi revendido durante o evento. Cada vez que alguém comprava o ovo, ele era novamente colocado em leilão. O último comprador foi Danish Ahmed, que desembolsou o equivalente a R$ 4,4 mil pelo alimento.

"Não sou um homem rico, foi apenas a minha paixão e a minha emoção pelo espaço sagrado", disse Danish, que mora numa região vizinha.