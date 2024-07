Diretora do Serviço Secreto renuncia ao cargo depois de atentado contra Trump

A diretora do Serviço Secreto dos EUA, Kimberly Cheatle, renunciou ao cargo nesta terça-feira, 23, 20 dias depois do atentato contra Donald Trump no comício em Milwaukee.

"Fracasso operacional"

N última segunda-feira, 22, ela reconheceu perante o Congresso que a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump foi o "maior fracasso operacional" da agência "em décadas" de atuação.

Em audiência perante um comitê da Câmara dos Representantes, Cheatle assumiu "total responsabilidade" pelo lapso de "segurança" da agência e disse que o órgão está cooperando com as investigações em andamento sobre o ataque.