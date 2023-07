O que é Pani Puri? Conheça a comida típica da Ásia homenageada do Google desta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 12, o Google homenageia o Pani Puri, uma popular comida de rua do sul da Ásia, que faz sucesso nos países do continente. A figura, mostra um desenho de dois cozinheiros nos cantos, e a variedade de sabores no meio da imagem.

A homenagem é por que no dia 12 de julho de 2015, um restaurante chamado Indori Zayka e Dainik Bhaskar, ficou conhecido por servir o maior número de sabores do prato.

O que é Pani Puri?

Pani Puri uma popular comida de rua feita de uma casca crocante recheada com batatas, grão de bico, temperos ou pimenta e águas aromatizadas. Ela é muito popular nos países do sul da Ásia, principalmente na Índia, onde existe uma variedade de sabores.

Nos estados do norte da Índia de Punjab, Jammu e Caxemira, e Nova Delhi, a guloseima recheada com batata e grão-de-bico mergulhada em água com sabor de jaljeera é chamada de gol gappe ou gol gappa .

O Pani Puri é um prato pequeno, portanto o importante é comer de forma mais rápida possível, para evitar que vaze ou encharque o prato.