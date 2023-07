Fórum de Desenvolvimento Econômico Global e Segurança da Ásia será realizado na China, em outubro

A segunda conferência do Fórum Econômico Global e de Desenvolvimento e Segurança do Fórum de Boao para a Ásia, será realizada em Changsha, na província chinesa de Hunan, de 29 a 31 de outubro.

O tema da conferência deste ano é “Desenvolvimento Global, Segurança Compartilhada”. Mais de 30 palestras serão realizadas, incluindo a cerimônia de abertura, exposição, diálogos entre empresários chineses e estrangeiros, fóruns temáticos e mesas-redondas. Serão convidados funcionários governamentais de diversos países, líderes de organizações internacionais, representantes empresariais e especialistas acadêmicos para discutir questões de vanguarda no campo do desenvolvimento, bem como problemas de segurança intimamente relacionados ao desenvolvimento.

Três tendências

Li Baodong, secretário-geral do Fórum de Boao para a Ásia, destacou que atualmente há três tendências mais evidentes no campo do desenvolvimento econômico global e segurança. A primeira é uma conexão mais estreita entre questões de desenvolvimento e segurança. A segunda é a crescente interação entre problemas de segurança tradicionais e não tradicionais. A terceira é o aumento da importância da tecnologia no desenvolvimento e nos problemas de segurança.

A segunda conferência do Fórum Econômico Global e de Desenvolvimento e Segurança analisará em profundidade as novas tendências e direções no campo do desenvolvimento econômico e segurança, além de explorar como promover melhor o desenvolvimento global e a segurança compartilhada.

A segunda conferência do Fórum Econômico Global e de Desenvolvimento e Segurança será co-organizada pelo Fórum de Boao para a Ásia e pelo Governo Popular da Província de Hunan, com o Comitê Organizador da Conferência e o Governo Municipal de Changsha como co-anfitriões.

Fonte: Xinhua News

Imagem principal: Fan Yuqing/ Xinhua