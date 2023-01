Nos EUA, idoso de 82 anos consegue se aposentar graças ao TikTok

Trabalhar até os 80 anos (ou mais) por necessidade está longe de ser um sonho de consumo. Ainda assim, é uma realidade para idosos ao redor do mundo. Um deles era, até bem pouco tempo atrás, Warren “Butch” Marion, que, aos 82 anos, estava empregado em um Walmart localizado em Cumberland, cidade em Maryland, nos Estados Unidos. O destino do ex-oficial da Marinha mudou drasticamente na última semana, em que ele recebeu um cheque de US$ 100 mil, que o permitiu, enfim, quitar algumas dívidas curtir a aposentadoria. O montante surgiu na vida dele graças ao TikTok – mas não tem nada a ver com as dancinhas populares no app.

A plataforma de vídeos foi o canal utilizado por Rory McCarthy, empresário local, para fazer uma vaquinha capaz de ajudar Butch a ter o suficiente para largar o emprego diário na rede de supermercados. De acordo com o NY Post, o empreendedor se sentiu sensibilizado com a história de uma outra funcionária do Walmart nos Estados Unidos, também em idade avançada, que afirmava trabalhar no local para conseguir pagar as contas.

Foi então que ele resolveu agir. Em dezembro, publicou na plataforma um vídeo do de Butch perguntando aos mais de 270 mil seguidores da conta @bug_boys (que pertence a McCarthy) se poderiam ajudá-lo a se aposentar. Em seguida, o empreendedor criou uma página no GoFundMe com o objetivo de levantar US$ 100 mil. De lá para cá, a página teve mais de 5.700 doadores, que chegaram a um total de US$ 141 mil, indo bem além da meta inicial.

O dinheiro foi entregue a Butch na última semana, em um evento que reuniu, ainda segundo o NY Post, a mídia local, veteranos e funcionários no estacionamento do Walmart. A ‘cerimônia’ também foi divulgada no TikTok, em que o ex-funcionário da rede de supermercados agradece por toda a ajuda.

Os vídeos na rede social chinesa acumulam, cada um, mais de 16 mil visualizações. A publicação que relembra toda a história desde o primeiro vídeo até hoje já soma, sozinha, mais de 330 mil views.

Toda essa trajetória chamou a atenção da mídia norte-americana. Veículos como a CNN, por exemplo, chegaram a entrevistar o ex-veterano: