Nomes para meninos e meninas inspirados em antigas séries e novelas; veja lista

Muitos brasileiros tiveram a infância marcada por novelas, séries e desenhos animados, com personagens marcantes que despertam a nostalgia.

Para quem cresceu nos anos 1980, 1990 ou até mesmo nos anos 2000, certamente conhece figuras engraçadas e inspiradoras como a Monica (Courtney Cox), da série "Friends", Will (Will Smith), do sitcom "Um Maluco no Pedaço", e Nina (Débora Falabella), da novela "Avenida Brasil".

Embora essas produções sejam consideradas antigas pelas crianças e adolescentes, vários adultos guardam lembranças dos momentos em que assistiam a esses programas na televisão. Por isso, algumas pessoas os usam como inspiração para escolher o nome dos filhos.

Veja, a seguir, algumas ideias de nomes inspirados em séries, novelas, e desenhos clássicos:

Nomes femininos inspirados em séries e desenhos

April (As Tartarugas Ninja, 1987);

Angelica, Lilian, Kimi (Rugrats: Os Anjinhos, 1991);

Wanda (Os Padrinhos Mágicos, 2001);

Sabrina (Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, 1996);

Lisa (Os Simpsons, 1989);

Bebel (A Grande Família, 2001);

Hilda (Hilda Furacão, 1998);

Adora (She-Ra: A Princesa do Poder, 1985);

Monica (Friends, 1994).

Nomes masculinos inspirados em séries e desenhos

Raphael (As Tartarugas Ninja, 1987);

Leonardo (As Tartarugas Ninja, 1987);

Thomas (Rugrats: Os Anjinhos, 1991);

Dexter (O Laboratório de Dexter, 1996);

Fred (O Que Há de Novo, Scooby-Doo?, 2002);

Nino, Victor (Castelo Rá-Tim-Bum, 1994);

Luca (Turma da Mônica, 2004);

Will (Um Maluco no Pedaço, 1990);

Frank (Eu, a Patroa e as Crianças, 2001);

Patrick (Bob Esponja, 1999).

Entre os fãs de novelas brasileiras, existem inspirações nos personagens marcantes da dramaturgia nacional para escolher o nome do seu bebê.

Nomes femininos inspirados em novelas

Laços de Família (2000): Capitu, Ciça e Íris;

Gabriela (1975 e 2012): Gabriela;

Chocolate com Pimenta (2003): Graça;

Salve Jorge (2012): Heloísa e Raíssa;

O Clone (2001): Jade;

Avenida Brasil (2012): Nina;

Mulheres de Areia (1993): Ruth e Raquel.

Nomes masculinos inspirados em novelas

O Rei do Gado (1996): Bruno e Geremias;

A Favorita (2008): Cassiano;

O Cravo e a Rosa (2000): Edmundo;

Amor à Vida (2013): Felix, Thales e Eron;

Elas por Elas (2023): Jonas;

Caminho das Índias (2009): Raj;

Pantanal (1990 e 2023): Tadeu e José.