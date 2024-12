Ney Latorraca, ator de 'Vamp' e outros papéis marcantes da TV, morre aos 80 anos

O ator e diretor Ney Latorraca faleceu nesta quinta-feira, 26, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde 20 de dezembro na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, devido a um câncer de próstata. A causa do óbito foi uma sepse pulmonar.

Diagnosticado com câncer em 2019, Ney passou por uma cirurgia para retirada da próstata. Mas, a doença reapareceu em agosto deste ano, já em estágio de metástase.

Ao longo de sua trajetória, Ney marcou presença na TV Globo a partir de 1975, com sua estreia na novela “Escalada”. Ele se destacou em produções como o humorístico "TV Pirata", no papel de Barbosa, além dos personagens Quequé, em "Rabo de Saia" (1984), e o icônico vampiro Vlad, em "Vamp" (1991).

Trajetória

Ney Latorraca nasceu em Santos (SP) em 25 de julho de 1944, filho de artistas: Alfredo, cantor e crooner, e Tomaza, corista. Durante a infância, viveu em São Paulo e no Rio de Janeiro, retornando mais tarde a Santos, onde formou a banda Eldorado com colegas do Instituto de Educação Canadá.

Sua primeira experiência teatral foi em 1964, aos 19 anos, com a peça escolar "Pluft, o fantasminha", que alcançou sucesso além do ambiente estudantil. Já em São Paulo, participou da montagem de "Reportagem de um tempo mau", dirigida por Plínio Marcos, mas a peça foi censurada pela ditadura militar, e alguns atores chegaram a ser presos. Esse episódio marcou profundamente o jovem ator.

Ney iniciou sua carreira na televisão em 1969, na TV Tupi, com o programa "Super Plá", e estreou no cinema no mesmo ano em "Audácia, a fúria dos trópicos". Passou pela TV Cultura e TV Record antes de consolidar sua trajetória na Globo em 1975, com a novela "Escalada", ao lado de Tarcísio Meira e Susana Vieira.

Ao longo da carreira, destacou-se em personagens icônicos, como o italiano Ernesto Gattai na minissérie "Anarquistas, graças a Deus" (1984), o vampiro Vlad em "Vamp" (1991) e Barbosa no humorístico "TV Pirata" (1988). Atuou também na novela "Estúpido Cupido" (1976-1977), interpretando Mederiquis, um fã de Elvis Presley.

Outro papel marcante foi na novela "Coração Alado" (1980), onde protagonizou, ao lado de Vera Fischer, a primeira cena de estupro exibida em uma novela das oito. Ney também inovou ao viver seis personagens na trama "Um Sonho a Mais" (1985), incluindo o travesti Anabela.

No teatro, destacou-se em "O Mistério de Irma Vap", uma peça dirigida por Marília Pêra, onde dividiu o palco com Marco Nanini por 11 anos consecutivos. Na Rede Globo, Ney participou de 18 novelas, seis minisséries e oito seriados. No cinema, acumulou 23 longas, além de ter atuado em 13 peças teatrais. Sua última aparição na TV Globo foi no seriado "A Grande Família", em 2011.

Com uma carreira marcada pela versatilidade e ousadia, Ney Latorraca deixou um legado inconfundível na história das artes cênicas brasileiras.