Mostra Internacional de Cinema de SP: 10 filmes imperdíveis para ver nesta segunda-feira, 21

Nesta segunda-feira, 21 de outubro, a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo segue com uma programação intensa e diversa em diferentes cinemas da capital paulista. Com mais de 400 filmes de 82 países, o evento é um dos mais aguardados do ano e traz títulos exclusivos antes mesmo de eles entrarem no circuito nacional.

O festival traz obras premiadas em Cannes, Veneza, Berlim e outros grandes festivais de cinema do mundo, a maioria é uma homenagem ao cinema indiano. As sessões ocorrem em 29 salas de cinema da cidade, com ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada).

Diariamente, a EXAME separa uma lista de dez filmes para assistir na Mostra de São Paulo. Mais abaixo está a programação completa do dia, que inclui o título, o horário da sessão e o local. Maiores informações sobre cada uma das produções pode ser encontrada no site oficial do evento.

10 filmes para assistir nesta segunda-feira, 21, na Mostra de Cinema de SP

Anora

País de origem: EUA

Horário da sessão: 20h45, Cinesesc

Sinopse: Anora, uma jovem profissional do sexo do Brooklyn, tem a chance de mudar de vida ao se casar com Ivan, filho de um oligarca russo. No entanto, o conto de fadas é ameaçado quando os pais de Ivan viajam a Nova York para tentar anular o casamento.

O Brutalista

País de origem: Reino Unido

Horário da sessão: 20h20, Cinemateca Espaço Petrobras

Sinopse: O filme segue a jornada do arquiteto judeu húngaro László Tóth, que migra para os EUA em 1947. Enfrentando pobreza no início, ele recebe um contrato que transforma sua trajetória por 30 anos. Vencedor de prêmios de crítica e direção em Veneza.

Garota por um Dia

País de origem: França

Horário da sessão: 13h30, Espaço Augusta Anexo 4

Sinopse: No século 18, Anne, uma jovem intersexo, assume a identidade de um homem devido à sua atração por mulheres. Baseado na história real de Anne Grandjean, o filme narra sua relação com a esposa e o julgamento que enfrenta.

Olhe Nos Meus Olhos

País de origem: EUA

Horário da sessão: 16h30, Cinesystem Frei Caneca 4

Sinopse: O documentário registra sessões psíquicas conduzidas por médiuns de Nova York. Enquanto os médiuns respondem a questões pessoais, suas próprias histórias de solidão e perda se tornam o foco. Exibido em Sundance, CPH: DOX e Hot Docs.

Ocupa SP

País de origem: Brasil

Horário da sessão: 20h50, Espaço Augusta Sala 2

Sinopse: O filme revisita a relação entre São Paulo e seus grupos marginalizados, destacando as vozes e lutas por espaço na cidade. Da horta comunitária no Jardim da União ao teatro da Cia. Mungunzá, é um convite à reflexão sobre a ocupação urbana.

Vira-Lata

País de origem: Taiwan, Cingapura, França

Horário da sessão: 16h45, Cinesystem Frei Caneca 2

Sinopse: Oom, um imigrante ilegal em Taiwan, trabalha como cuidador de idosos, enfrentando dilemas morais e de sobrevivência. O filme recebeu menção especial na Quinzena dos Realizadores de Cannes.

Sol de Inverno

País de origem: Japão, França

Horário da sessão: 17h00, Cinesesc

Sinopse: Na pequena ilha japonesa, Takuya e Sakura, jovens patinadores, desenvolvem um vínculo profundo ao treinarem juntos para uma competição. No entanto, a natureza efêmera do inverno reflete a volatilidade de seus sentimentos.

Ondas

País de origem: República Tcheca, Eslováquia

Horário da sessão: 19h10, Cinesystem Frei Caneca 2

Sinopse: Durante as revoltas da Primavera de Praga em 1968, Tomáš trabalha em uma estação de rádio, tentando proteger o irmão e lidar com as consequências de um documento confidencial vazado. Vencedor do prêmio do público em Karlovy Vary.

Lázaro à Noite

País de origem: México, Canadá

Horário da sessão: 20h30, Cinesystem Frei Caneca 4

Sinopse: Três amigos, na faixa dos 40 anos, revisitam memórias durante um teste para um filme. O passado, a literatura e um triângulo amoroso emergem à medida que suas histórias se entrelaçam.

O Banho do Diabo

País de origem: Áustria, Alemanha

Horário da sessão: 21h30, Kinoplex Itaim Sala 1

Sinopse: No século 18, em vilarejos austríacos cercados por florestas densas, uma mulher começa a ter pensamentos obscuros depois de ser condenada por um crime. A narrativa explora sua jornada sombria e isolada. Vencedor do prêmio de contribuição artística no Festival de Berlim.

Totto-Chan: A Menina na Janela

Data: 21/10/2024

Horário: 11h00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Escute as Vozes

Data: 21/10/2024

Horário: 13h00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

A Arte do Caos

Data: 21/10/2024

Horário: 13h00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Demba

Data: 21/10/2024

Horário: 13h00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

The Surfer

Data: 21/10/2024

Horário: 13h00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Abril

Data: 21/10/2024

Horário: 13h00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Segunda Chance

Data: 21/10/2024

Horário: 13h30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

A Piscina de Estímulos

Data: 21/10/2024

Horário: 13h30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Garota por um Dia

Data: 21/10/2024

Horário: 13h30

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Eephus

Data: 21/10/2024

Horário: 13h30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Sinfonia da Sobrevivência

Data: 21/10/2024

Horário: 13h45

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Henry Fonda para Presidente

Data: 21/10/2024

Horário: 14h00

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Tokyo Melody: Um Filme sobre Ryuichi Sakamoto

Data: 21/10/2024

Horário: 14h00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Um Barco no Jardim

Data: 21/10/2024

Horário: 14h00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

TWST – Things We Said Today

Data: 21/10/2024

Horário: 14h00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Era

Data: 21/10/2024

Horário: 14h30

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Basileia

Data: 21/10/2024

Horário: 15h00

Local: Cinesesc

Holy Cow

Data: 21/10/2024

Horário: 15h00

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

O Trator

Data: 21/10/2024

Horário: 15h00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Três Vidas e Uma Só Morte

Data: 21/10/2024

Horário: 15h00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Sob o Vulcão

Data: 21/10/2024

Horário: 15h10

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Antídoto

Data: 21/10/2024

Horário: 15h10

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Blue Sun Palace

Data: 21/10/2024

Horário: 15h20

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Vencedores

Data: 21/10/2024

Horário: 15h20

Local: Espaço Augusta Sala 1

Trilogia Silenciosa

Data: 21/10/2024

Horário: 15h30

Local: Espaço Augusta Sala 2

O Pardal na Chaminé

Data: 21/10/2024

Horário: 15h30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

O Catador de Sonhos

Data: 21/10/2024

Horário: 15h40

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Sujo

Data: 21/10/2024

Horário: 15h40

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Reas

Data: 21/10/2024

Horário: 16h00

Local: Cine Satyros Bijou

Joqtau

Data: 21/10/2024

Horário: 16h00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Olhe Nos Meus Olhos

Data: 21/10/2024

Horário: 16h30

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Vira-Lata

Data: 21/10/2024

Horário: 16h45

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Marchando na Escuridão

Data: 21/10/2024

Horário: 16h50

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Gulmohar

Data: 21/10/2024

Horário: 16h50

Local: Espaço Augusta Sala 2

Sol de Inverno

Data: 21/10/2024

Horário: 17h00

Local: Cinesesc

Diários do Líbano

Data: 21/10/2024

Horário: 17h10

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Gaúcho Gaúcho

Data: 21/10/2024

Horário: 17h15

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Permanência em Lugar Nenhum

Data: 21/10/2024

Horário: 17h20

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

O Elemento de Yasmeen

Data: 21/10/2024

Horário: 17h20

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Intervenção

Data: 21/10/2024

Horário: 17h20

Local: Reserva Cultural - Sala 1

O Caso dos Estrangeiros

Data: 21/10/2024

Horário: 17h30

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Ernest Cole: Achados e Perdidos

Data: 21/10/2024

Horário: 17h40

Local: Reserva Cultural - Sala

Você pode acessar a programação completa no site oficial do evento.

Até quando vai a Mostra de Cinema de São Paulo?

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024.

Quanto custam os ingressos da 48ª Mostra de Cinema de São Paulo?

Os valores dos ingressos avulsos variam conforme o dia da semana. Estarão disponíveis para compra quatro dias antes de cada sessão pelo app do evento e pelo site da Velox. No dia da sessão, uma pequena cota estará disponível para compra diretamente na bilheteria do cinema.

Segundas, terças, quartas e quintas: R$ 24,00 (inteira) | R$ 12,00 (meia)

Sextas, sábados e domingos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia)

É possível também comprar pacotes com 40 ingressos, pacotes especiais vespertinos ou a credencial permanente integral:

Permanente Especial (para sessões de segunda a sexta até as 17h55, inclusive — não contempla fins de semana nem sessões noturnas): R$ 150,00



Pacote de 40 ingressos: R$ 410,00

Permanente Integral (todos os dias e qualquer horário): R$ 600,00

Algumas sessões e atividades específicas podem ter entrada gratuita ou preços reduzidos para estudantes e idosos.

Onde comprar ingressos para a Mostra de Cinema de São Paulo?

Os ingressos estarão à venda pelo site da Velox e nas bilheterias físicas dos cinemas participantes. É recomendável adquirir as entradas com antecedência, já que as sessões costumam ter grande procura, especialmente para os filmes premiados e estreias internacionais.

