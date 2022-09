Brad Pitt lança produtos de skincare feitos a partir de uvas de sua vinícola

Com uma carreira premiada no cinema, Brad Pitt também é proprietário da vinícola que produz o Château Miraval, um dos cem melhores rosés do mundo, no Sul da França. As uvas que vão para a fabricação dos vinhos, agora, também servem de insumo para a produção de skincare. Sim, o astro de Hollywood é mais um dos investidores do mercado de beleza.

Batizada de Le Domaine, a linha de produtos essenciais para cuidados com a pele é sem gênero.

"Eu não quero fugir do envelhecimento. É um conceito do qual não podemos escapar, e gostaria de ver nossa cultura abraçando-o um pouco mais, falando sobre isso nesses termos. Algo que discutimos [na fundação do Le Domaine] foi essa manchete de “anti-envelhecimento”. É ridículo. É um conto de fadas. Mas o que é real é tratar sua pele de forma saudável. E é algo que aprendi a fazer pelo meu negócio, mas faz você se sentir melhor", disse o ator em entrevista à Vogue.

Segundo a publicação, os produtos de Le Domaine contam com pesquisas científicas, com o professor de enologia da Universidade de Bordeaux Pierre-Louis Teissedre, à frente da investigação para determinar qual das 13 variedades de uvas que a família Perrin cultiva tem as propriedades antioxidantes mais relevantes.

A formulação dos produtos de Pitt contam com o GSM10, uma molécula que une as propriedades presentes nas sementes de uvas Grenache com as sementes e casca das uvas Syrah e Mourvedre. O GSM10 tem propriedades antioxidativas e está presente no sérum, creme e emulsão de limpeza da Le Domaine.

Além disso, os produtos são veganos e contém 96% de ingredientes naturais.

“Sei que há novos produtos quase todos os dias que as pessoas estão tentando lançar, mas se eu não tivesse visto uma diferença real visualmente na minha pele, não teríamos nos incomodado", disse o ator à Vogue.

