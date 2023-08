Mila Kunis e Ashton Kutcher oferecem sua casa de praia na Califórnia pelo Airbnb — e de graça

Passar o final de semana em uma casa de praia é para muitas pessoas uma forma assertiva de encontrar tranquilidade e diversão. Mas, o momento pode ser mais especial se o imóvel pertencer a uma estrela de cinema.

Essa é a experiência que os atores Ashton Kutcher e Mila Kunis oferecem com a disponibilidade de sua casa de praia para hospedagens no Airbnb.

O casal anunciou nesta semana que seu refúgio de férias pode ser aproveitado por turistas por apenas uma noite. O imóvel está localizado no Condado de Santa Bárbara, na Califórnia (EUA), com vista para o oceano Pacífico e as montanhas de Santa Ynez

A casa conta com dois dormitórios, salas de estar e jantar, wi-fi, lavanderia, cozinha e uma área externa com hidromassagem e vista para o mar. E o melhor de tudo: a estadia de verão é de graça.

Em um vídeo no Instagram, publicado na quarta-feira, 16, Kutcher e Mila anunciam a disponibilidade da casa para hospedagens. De acordo com o astro de "Two and a Half Man", a ideia partiu da esposa e que, no início, pareceu ser ousada demais.

"Acho que devíamos convidar estranhos para se hospedarem conosco na praia". A atriz começa a rir e questiona: "Na vida real?". Kutcher declara o lugar é "tão legal" que acredita que as pessoas iriam gostar.

Na legenda do post, o ator confirmou a proposta e disponibilizou o link para a reserva da casa de praia. "Não é a ideia mais maluca que já tive… fique com a gente na nossa casa de praia e saia como se fôssemos velhos amigos!"

No site de aluguel de imóveis, o preço da hospedagem está por US$0. "Nossa casa de praia no Condado de Santa Barbara é nosso lar longe de casa, especialmente quando precisamos de um pouco de R&R (descanso e relaxamento, em tradução livre), escreveu o casal.

Segundo Kutcher, os convidados serão recebidos por ele e sua esposa e “saem como se fôssemos velhos amigos”.

Enquanto estiverem na propriedade, os hóspedes podem fazer uma caminhada nas trilhas da região, “tomar um café na praia” e “mergulhar no mar”. Todas as refeições estão inclusas na hospedagem, informou o casal.

No entanto, os interessados devem atender a certos requisitos, como: ter um perfil ativo do Airbnb com um bom histórico, fornecer uma identidade emitida pelo governo dos EUA e informar seus anfitriões “se houver alguma alergia ou restrição alimentar”.

Nova tendência em Hollywood

Embora a proposta seja atraente, Kutcher e Mila não são os únicos a tomar essa iniciativa para se aproximar de pessoas comuns.

No início do mês, a atriz Gwyneth Paltrow anunciou que sua casa de hóspedes na Califórnia está disponível para aluguel pelo Airbnb por apenas uma noite, sem nenhum custo.

O imóvel em Montecito possui uma suíte, cozinha, salas de estar e jantar. A reserva para apenas dois hóspedes foi aberta no início desta semana e se estende até 9 de setembro.