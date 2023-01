Califórnia tem 3º ataque a tiros em 3 dias; uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas

Pelo menos uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em um ataque a tiros registrado na cidade de Oakland, nos Estados Unidos, na noite desta segunda-feira, 23. Esse é o terceiro ataque a tiros ocorrido no Estado da Califórnia em três dias.

De acordo com a polícia, o ataque ocorreu em um posto de gasolina da cidade californiana, durante as filmagens de um videoclipe. Os policiais que chegaram ao local do crime não encontraram vítimas, mas encontraram diversas cápsulas de balas. Pelo menos 19 tiros foram disparados, de acordo com uma foto das cápsulas que apareceu no East Bay Times.

O departamento de polícia foi informado de que várias vítimas foram levadas para hospitais da região, segundo uma rede de televisão americana. A polícia confirmou, em comunicado, que houve oito feridos no ataque a tiros, um dos quais morreu. As outras vítimas têm estado de saúde estável.

As razões para o ataque ainda são desconhecidas. Nenhuma prisão foi feita e outros detalhes não foram divulgados.

O caso ocorre poucas horas depois que sete pessoas foram mortas a tiros nesta segunda-feira em dois lugares diferentes em Half Moon Bay, em San Francisco, também no Estado da Califórnia. Nesse caso, os policiais prenderam um suspeito, Chunli Zhao, de 67 anos, depois de encontrá-lo em seu carro no estacionamento de uma subestação da polícia.

Half Moon Bay fica a 38 quilômetros a sudoeste de Oakland e cerca de 48 quilômetros ao sul de San Francisco.

Além disso, no último sábado, outras onze pessoas foram mortas em um ataque a tiros em massa em um estúdio de dança em Monterey Park, perto de Los Angeles, após a celebração do ano-novo Lunar chinês. Mais tarde, o agressor foi encontrado morto após cometer suicídio.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

LEIA TAMBÉM: