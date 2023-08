Casa de hóspedes de Gwyneth Paltrow estará disponível para reservar no Airbnb — e custa R$ 0

Gwyneth Paltrow está disponibilizando sua luxuosa casa de hóspedes no Airbnb por apenas uma noite. O melhor de tudo é que a estadia não custará um centavo.

A atriz e empresária anunciou no Instagram na terça-feira, 1º, que sua propriedade de um quarto em Montecito, Califórnia, estará disponível para hospedagem gratuita de uma noite para até dois hóspedes em setembro.

Na postagem, Gwyneth disse esperar que sua parceria de marca com o Airbnb ajude a combater a "solidão" e o "isolamento" do hóspede ou convidados escolhidos.

A hospedagem custa US$ 0 e estará disponível para reserva em 15 de agosto para uma estadia de uma noite em 9 de setembro. Gwyneth Paltrow afirmou que estará lá para receber os hóspedes na chegada e eles também receberão produtos de beleza Goop e itens da Goop Kitchen, marcas de Paltrow.

"Embora possamos começar como estranhos, espero encontrar conexões e pontos em comum durante uma refeição deliciosa", escreveu. "Deite-se à beira da piscina, faça uma das minhas caminhadas favoritas e, claro, você terá um banheiro abastecido com meus produtos @goop favoritos para uma estadia verdadeiramente luxuosa."

Um porta-voz do Airbnb confirmou ao site Insider que a hospedagem realmente será gratuita, pois o preço de US$ 0 não mudará assim que o processo de reserva for aberto.

Críticas nas redes sociais

Após o anúncio, algumas pessoas ficaram surpresas com a oferta feita pela atriz. Vários usuários do Instagram comentaram que a acomodação parece ser algo fora da realidade. Já outros defenderam iniciativas que servissem para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.

"Que tal o Airbnb e as celebridades fazerem parceria para comprar um prédio em LA e transformá-lo em um abrigo para sem-teto, o que realmente impactará a solidão no mundo de LA", comentou um usuário da rede social.

Outra pessoa comentou no post de Gwyneth que o "mercado-alvo" provavelmente são celebridades e pessoas ricas.

A atriz recebeu apoio de várias pessoas, incluindo celebridades como a atriz Selma Blair e o escritor Derek Blasberg.

Confira a seguir imagens da casa apresentada por Gwyneth Paltrow no Airbnb: