McDonald's tem filas em seu último dia de operação na Rússia

A rede americana de fast food McDonald's teve nesta segunda-feira, 14, seu último dia de operação na Rússia. Na semana passada, a rede havia anunciado que encerraria por tempo indeterminado os serviços no país em meio à guerra na Ucrânia.

Nas redes sociais e em agências de notícias, circularam imagens de filas nas principais unidades do McDonald's no país, que já vinham desde o anúncio do fechamento em 8 de março.

O último turno acabou ainda na manhã desta segunda-feira, pelo horário de Brasília, e já fim do dia em Moscou.

Veja imagens dos últimos dias do McDonald's russo:

This is how the last day of work of one of the #Moscow McDonald's looks like pic.twitter.com/wVw4ItbCIF — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

Fechamento temporário

O McDonald's tinha quase 850 lojas na Rússia, segundo o presidente global Chris Kempczinski, que fez o anúncio do fechamento na última semana.

O encerramento das atividades, no entanto, é temporário, ainda que por tempo indeterminado.

O executivo disse que a rede continuaria pagando os funcionários durante os fechamentos, o que indica que a empresa espera retomar as atividades em um futuro próximo.

Segundo Kempczinski, é "impossível prever" quando o McDonald's reabrirá, mas a empresa vai "monitorar de perto a situação".

O fechamento do McDonald's é um momento-chave em meio à guerra porque, como um dos símbolos do capitalismo americano, a rede não funcionava nos territórios da antiga União Soviética (do qual faziam parte tanto a Rússia quanto a Ucrânia).

Quando a primeira unidade foi aberta em Moscou, em 1990, filas de 30 mil pessoas se formaram, marcando de vez o fim da Guerra Fria e o período de decadência econômica e política da antiga URSS.

O McDonald's chegou à Rússia em janeiro de 1990, meses depois da queda do muro de Berlim, em 1989. A primeira unidade, no entanto, foi iniciativa do braço canadense do McDonald's na época, e não da sede nos Estados Unidos.

Debandada de empresas na Rússia

Desde o começo da guerra na Ucrânia, grandes empresas com sede em países ocidentais têm sido pressionadas a parar de operar na Rússia. Mais de 100 empresas de diversos setores, do consumo à indústria, energia e tecnologia, já anunciaram o encerramento das atividades na Rússia ou o fim de novos investimentos.

No setor de alimentação, além do McDonald's, a rede de cafeterias Starbucks também anunciou o encerramento das operações na Rússia, assim como a fabricante de bebidas Coca-Cola.

A guerra começou oficialmente em 24 de fevereiro com ataque a cidades como a capital Kiev, embora um conflito na fronteira com a Rússia no leste do país já existisse desde 2014.

Nos dias que se seguiram, além dos boicotes voluntários das companhias, os governos ocidentais anunciaram uma série de sanções que também impactam as operações.

A maioria das sanções até agora é financeira, e há ainda a proibição, por parte dos EUA, de importação de petróleo e gás russos.

