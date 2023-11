Marcelo Adnet não renova contrato e deixa Rede Globo após 10 anos

Marcelo Adnet não irá renovar seu contrato com a Rede Globo. O humorista, que estava há 10 anos na emissora, decidiu em comum acordo seu desvinculo com a emissora. A informação é do jornal O Globo desta terça-feira, 7.

De acordo com a assessoria de Adnet, a não renovação trata-se de uma vontade do humorista de ir para os streamings. Com o fim do contrato, ele também não irá realizar trabalhos em canais Globosat e Globoplay.

Trabalhos na Globo

O último trabalho de Adnet na emissora foi como ator, na série A Divisão, no Globoplay. Ele interpretou o seu primeiro papel dramático, vivendo Armando, poderoso executivo que foi vítima de um sequestro.

Ele também estrelou "O Dentista Mascarado", seriado escrito por Alexandre Machado e Fernanda Young e dirigido por José Alvarenga Jr em 2013, além de interpretar o personagem Rolando Lero, na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo, protagonizada por Bruno Mazeo.