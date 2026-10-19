Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Liam Gallagher descarta Fontaines D.C. para abrir turnê do Oasis: ‘Não são bons o suficiente’

Conflito entre as bandas começou em 2024, quando integrantes do Fontaines D.C. disseram que não estavam "nem aí" para a reunião do Oasis

Oasis x Fontaines D.C.: declaração retoma conflito de 2024 (Roberto Ricciuti/Redferns/Reprodução)

Oasis x Fontaines D.C.: declaração retoma conflito de 2024 (Roberto Ricciuti/Redferns/Reprodução)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15h37.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

Liam Gallagher, vocalista da banda Oasis, descartou em 16 de outubro de 2026 a banda irlandesa Fontaines D.C. como atração de abertura da turnê Live ’27 e afirmou que o grupo “não é bom o suficiente”. Os ingressos para as 42 datas da turnê estão esgotados, e Richard Ashcroft é o único artista confirmado para a abertura.

Liam Gallagher, vocalista do Oasis, descartou a possibilidade da banda irlandesa Fontaines D.C. abrir os shows da turnê Live ’27. Questionado por um fã nas redes sociais sobre a ausência do grupo na programação, o cantor respondeu: “Eles não são bons o suficiente, não têm músicas boas.”

A turnê já vendeu todos os ingressos para suas 42 datas. Até o momento, Richard Ashcroft, ex-vocalista do The Verve, é o único artista confirmado para a abertura.

A declaração de Gallagher retoma um conflito que começou em 2024, quando integrantes do Fontaines D.C. criticaram a reunião do Oasis. Na ocasião, os músicos disseram não estar “nem aí” para a turnê.

“Sinto que ficamos presos à era passada, tipo a década de 2010, e a uma nostalgia tão grande que nos esquecemos de criar coisas novas”, disse o baixista Conor Deegan III. “Eu sinto que o que queríamos fazer com este álbum [Romance, 2024] era olhar para o futuro e criar coisas novas… Então, para nós, o Oasis se reunir neste momento é realmente irritante.”

À época, Gallagher respondeu à declaração quando um fã perguntou se o Fontaines D.C. poderia abrir os shows da turnê Live ’25. “Que se fod*m esses pirralhos mimados, já vi roadies mais bem vestidos”, escreveu o cantor.

Grian Chatten, vocalista do Fontaines D.C., procurou se distanciar da polêmica e afirmou discordar dos comentários dos colegas de banda. “Eu amo o Oasis. Esta não é apenas a minha opinião”, escreveu.

'Perguntas frequentes'

O Fontaines D.C. vai abrir os shows do Oasis em 2027? ＋

Não. Liam Gallagher descartou o Fontaines D.C. como atração de abertura da turnê Live ’27 após ser questionado por um fã nas redes sociais.

Por que Liam Gallagher não quer o Fontaines D.C. na turnê Live ’27? ＋

Segundo Liam Gallagher, o Fontaines D.C. “não é bom o suficiente” e “não tem músicas boas”. O vocalista do Oasis publicou a declaração em 16 de outubro de 2026.

Quem vai abrir os shows da turnê Live ’27 do Oasis? ＋

Richard Ashcroft, ex-vocalista do The Verve, é o único artista confirmado até o momento para abrir os shows da turnê Live ’27.

Quantos shows estão previstos na turnê Live ’27? ＋

A turnê Live ’27 terá 42 datas. Todos os ingressos para os shows já foram vendidos.

Como começou o conflito entre Liam Gallagher e o Fontaines D.C.? ＋

O conflito começou em 2024, quando integrantes do Fontaines D.C. criticaram a reunião do Oasis. O baixista Conor Deegan III afirmou que a nostalgia em torno do retorno da banda impedia a criação de coisas novas, enquanto Liam Gallagher respondeu com críticas ao grupo irlandês.

O vocalista do Fontaines D.C. também criticou a reunião do Oasis? ＋

Grian Chatten afirmou que discordava dos comentários dos colegas do Fontaines D.C. sobre a reunião. O vocalista declarou que ama o Oasis e procurou se distanciar da polêmica.

Acompanhe tudo sobre:BandasMúsicaRockArtistas

Mais de Pop

'Anora', vencedor de cinco Oscars, estreia na Netflix nesta sexta-feira, 23

Falta um mês para o lançamento do GTA 6: saiba tudo

'We Were Here Tomorrow', 'Switch Sports Resort' e 'One Piece': os lançamentos de games da semana

Velório de Lua Blanco acontece nesta segunda no Rio; elenco de ‘Rebelde’ se despede da atriz

Mais na Exame

Negócios

Por que a Ri Happy pediu recuperação extrajudicial? Entenda a dívida de R$ 827 milhões

Esporte

Time do interior de SP campeão cima do Palmeiras oficializa SAF com Ronaldo e Roberto Carlos

ESG

Começa hoje a COP17 da biodiversidade: o que está em jogo até 2030

Marketing

GP de São Paulo: Nubank House recebe exposição da Mercedes F1 Team