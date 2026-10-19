Liam Gallagher descarta Fontaines D.C. para abrir turnê do Oasis: ‘Não são bons o suficiente’

RESUMO ＋ Liam Gallagher, vocalista da banda Oasis, descartou em 16 de outubro de 2026 a banda irlandesa Fontaines D.C. como atração de abertura da turnê Live ’27 e afirmou que o grupo “não é bom o suficiente”. Os ingressos para as 42 datas da turnê estão esgotados, e Richard Ashcroft é o único artista confirmado para a abertura.

Liam Gallagher, vocalista do Oasis, descartou a possibilidade da banda irlandesa Fontaines D.C. abrir os shows da turnê Live ’27. Questionado por um fã nas redes sociais sobre a ausência do grupo na programação, o cantor respondeu: “Eles não são bons o suficiente, não têm músicas boas.”

A turnê já vendeu todos os ingressos para suas 42 datas. Até o momento, Richard Ashcroft, ex-vocalista do The Verve, é o único artista confirmado para a abertura.

A declaração de Gallagher retoma um conflito que começou em 2024, quando integrantes do Fontaines D.C. criticaram a reunião do Oasis. Na ocasião, os músicos disseram não estar “nem aí” para a turnê.

“Sinto que ficamos presos à era passada, tipo a década de 2010, e a uma nostalgia tão grande que nos esquecemos de criar coisas novas”, disse o baixista Conor Deegan III. “Eu sinto que o que queríamos fazer com este álbum [Romance, 2024] era olhar para o futuro e criar coisas novas… Então, para nós, o Oasis se reunir neste momento é realmente irritante.”

À época, Gallagher respondeu à declaração quando um fã perguntou se o Fontaines D.C. poderia abrir os shows da turnê Live ’25. “Que se fod*m esses pirralhos mimados, já vi roadies mais bem vestidos”, escreveu o cantor.

Grian Chatten, vocalista do Fontaines D.C., procurou se distanciar da polêmica e afirmou discordar dos comentários dos colegas de banda. “Eu amo o Oasis. Esta não é apenas a minha opinião”, escreveu.

@rkidharry There not good enough they don’t have any tunes — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 16, 2026