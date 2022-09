Leonardo Di Caprio vai estar em Round 6? Entenda

O ator Leonardo Di Caprio pode estar em Round 6? De acordo com o criador da série, sim. Hwang Dong-hyuk afirmou, durante a cerimônia do Emmy Awards, que o vencedor do Oscar por “O Regresso” não deve ser visto no elenco na próxima temporada, mas somente na seguinte – a terceira – de acordo com informações do Estadão.

"Não haverá nenhum ator de Hollywood conhecido na segunda temporada. Não há planos e, se algo mudar, talvez na temporada 3; mas na 2, ainda se passa na Coreia. Leonardo DiCaprio falou que é um grande fã de Round 6, então talvez se o tempo permitir, nós podemos convidá-lo para se juntar aos jogos", afirmou Hwang. Portanto, ainda não há uma previsão exata para ver Di Caprio como alvo das brincadeiras mortais da série.

O que se sabe, até agora, é que a próxima temporada será filmada em 2023 (lançada ao público em 2024) e deve ter um orçamento maior. Já foram divulgadas algumas pistas a respeito da sequência do sucesso de audiência da Netflix – visto por mais 140 milhões de espectadores. O pôster já foi divulgado, bem como algumas “pistas” do próprio criador da série.

“A temporada 1 de Round 6 levou 12 anos para ser produzida, mas se tornou a série mais popular da Netflix em apenas 12 dias. Como roteirista, diretor e produtor de Round 6, agradeço a todas as pessoas, do mundo todo, que assistiram e gostaram da série. Obrigado! Agora, Gi-hun está de volta. O líder está de volta. A temporada 2 estreia em breve. O homem de terno com o ddakji pode voltar. Você também conhecerá o namorado de Young-hee, Cheol-su. Prepare-se para mais um round!”, afirmou, em nota.