Keanu Reeves: veja o presente de mais de R$ 55 mil que o ator deu a dublês

Keanu Reeves está fazendo jus à fama de "cara mais legal de Hollywood" após sua escolha de presentes para a equipe de dublês de ‘John Wick 4’.

O ator terminou as filmagens do quarto filme da franquia de ação e decidiu compartilhar seu apreço pela equipe, dando a cada um deles um Rolex personalizado.

Reeves convidou os quatro dublês para jantar em Paris no último sábado (23), e deu a cada um relógios personalizados, que custaram quase US$ 10.000 (cerca de R$ 55 mil) de acordo com o jornal inglês Independent.

Gravada em cada relógio que os dublês Jeremy Marinas, Dave Camarillo, Li Qiang e Bruce Concepcion receberam estava uma mensagem pessoal do ator para cada um deles. Eles compartilharam imagens do presente nas redes sociais, com Marinas agradecendo Reeves pelo “melhor presente de encerramento de todos os tempos”. Nas redes sociais, muitos chamaram o ator de “o cara mais legal de Hollywood”.

Keanu Reeves gifted the 'John Wick 4' stunt team $10K Rolex watches to thank them for their work on the film ⌚️ 📷 Watchmania pic.twitter.com/medDb4jQpm — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) October 26, 2021

Os filmes de John Wick foram elogiados pelo trabalho impressionante dos dublês. O novo filme, ‘John Wick 4’, deve chegar aos cinemas dos EUA em 27 de maio de 2022. A trama dá sequência à saga de John Wick, assassino de aluguel aposentado que busca vingança após seu cachorrinho ser morto por um grupo de mafiosos russos.

A produção de um quinto filme deve começar em breve, com um spin-off para a TV, intitulado ‘The Continental’, que recentemente foi criticado por escalar Mel Gibson para um dos papéis principais.

De acordo com a revista Monet, esta não é a primeira vez que o ator agradece aos profissionais envolvidos nas produções com presentes valiosos. Segundo Chad Stahelski, diretor de John Wick 4 e coordenador de dublês da franquia Matrix, o ator presenteou com garrafas de champanhe os 800 funcionários que trabalharam nos filmes em que Reeves interpretou o protagonista Neo.

Por falar em Matrix, Reeves será visto novamente como Neo em ‘The Matrix Resurrections’, pela primeira vez desde ‘The Matrix Revolutions’, de 2003. O filme será lançado nos cinemas americanos em 21 de dezembro.