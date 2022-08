Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 18; onde assistir ao vivo e horários

Jogo de volta da quarta de final da Copa do Brasil e Brasileirão Série B, são os destaques desta quinta-feira de futebol.

O São Paulo enfrenta o América MG em Minas Gerais, buscando uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista possui vantagem do empate, pois venceu o primeiro jogo no Morumbi, por 1 a 0.

No Brasileirão Série B, o Vasco enfrenta o CSA fora de casa, buscando subir cada vez mais na tabela. A A equipe cruz-maltina está na quarta colocação e até o momento está se classificando para a Série A.

Ainda na Série B, O Sport visita o Tombense.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa do Brasil

20h00 - América MG x São Paulo - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

20h00 - CSA x Vasco - Premiere

- Premiere 21h30 - Tombense x Sport - SporTV e Premiere

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Tombense x Sport

O jogo desta quinta-feira às 21h30h entre Tombense x Sport terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

21h00 - América MG x São Paulo - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 21h30 - Tombense x Sport - Brasileirão Série B

Premiere

20h00 - CSA x Vasco - Brasileirão Série B

- Brasileirão Série B 21h00 - América MG x São Paulo - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 21h30 - Tombense x Sport - Brasileirão Série B

Veja também:

Copa do Mundo 2022 no Catar: quanto custa para ir? Veja preços de pacotes de viagem

Álbum da Copa do Mundo chegará às bancas nesta sexta-feira; saiba valores e mais

Neymar presenteia Bolsonaro com bola autografada e presidente retribui: 'esse é seu ano

Semifinais da Libertadores: veja classificados, confrontos e quando serão os jogos