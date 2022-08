Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, quinta-feira, 18; veja horário

O São Paulo visita a América-MG nesta quinta-feira, 18, às 21h, no estádio do Independência, em Minas Gerais. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Após vitória por 1 a 0 no primeiro jogo ocorrido no dia 28 de Julho, o São Paulo só precisa de uma empate para se classificar. A equipe vem embalada após vitória de 3 a 0 contra o Red Bull Bragantino na última rodada do Brasileirão.

Já o América MG só precisa de uma vitória por dois gols de diferença, para se classificar direto. Caso a equipe vença por apenas um gol, a disputa irá para os pênaltis.

Na história, os times se enfrentaram apenas 19 vezes. Foram 12 vitórias do São Paulo, duas do América e cinco empates. Os clubes já se encontraram na primeira fase da Copa do Brasil de 1996. O tricolor avançou de fase com direito a goleada.

Escalação do São Paulo contra o América-MG

Escalação do São Paulo: Thiago Couto (Jandrei), Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Patrick) e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo

O jogo desta quinta-feira às 21h entre América-MG x São Paulo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Próximos jogos do São Paulo

21/08 - Santos x São Paulo - Brasileirão

28/08 - São Paulo x Fortaleza - Brasileirão

