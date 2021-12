iFood leva 100 drones para shows de Natal no Parque do Ibirapuera

O Parque Ibirapuera é um ponto de São Paulo que recebe muitas visitas no final do ano por sua famosa árvore de Natal. Além disso, quem visitar o local irá acompanhar 100 drones do iFood realizando um show de imagens, com mensagens e desejos natalinos, como paz, felicidade e amor, formados no céu.

O espetáculo, que aconteceu no último sábado e domingo, irá se repetir no próximo final de semana, 18 e 19 de dezembro, a partir das 20h30. O evento gratuito faz parte do “Natal no Parque: a festa da natureza”, idealizado pela Innova AATB para a Urbia, empresa responsável pela administração do local.

O projeto tem como tema central a conservação ambiental e é parte da estratégia de ampliar o conhecimento dos frequentadores sobre a temática. Em 2021, a iniciativa terá como personagens centrais os bichos, insetos e flores existentes no Ibirapuera.

Entrega por drones

Desde de agosto de 2020, o iFood realiza testes para realizar delivery por drone. Segundo a empresa, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a operação em duas rotas em Campianas.

Em parceria com a Speedbird Aero, o drone fez a rota em dois minutos, economizando oito minutos do tempo previsto no transporte terrestre.

No primeiro semestre de 2021, a empresa finalizou uma segunda operação de testes também em Campinas, com mais de 300 entregas e participação de 20 restaurantes parceiros. Hoje, o iFood iniciou a operação de entregas intermunicipais com voos entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. Em Sergipe, a entrega por drones funcionará de 11h até 17h, de quarta a domingo.