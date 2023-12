Nem Larissa Manoela nem Taylor Swift: personalidade do ano pelo Google foi ator brasileiro

O Google divulgou nesta segunda-feira, 11, uma lista com os termos e assuntos mais buscados pelos usuários em 2023, separados em diferentes categorias.

No ranking das celebridades, diversos artistas e personalidades chamaram a atenção do público nestes 12 meses, principalmente pelas polêmicas e revelações que ganharam ampla repercussão.

Larissa Manoela, Ana Hickmann, Daniel Alves e Sidney Sampaio. Segundo a lista, a personalidade mais buscada foi o ator Kayky Brito . Em seguida, aparece

Como a celebridade mais buscada no Google, Kayky foi vítima de atropelamento no início de setembro no Rio de Janeiro. Ele ficou internado na UTI por um mês e segue em recuperação em sua casa.

Na segunda posição do ranking, Larissa Manoela teve um ano agitado, após se envolver em uma batalha judicial contra os pais pelo controle dos bens adquiridos com sua carreira como atriz e influenciadora. Ela contou que chegou a ficar sem plano de saúde por falta de pagamento, e mostrou uma série de movimentações que seus pais faziam da sua conta para a deles, sem o seu consentimento.

Veja lista das personalidades mais buscadas no Google em 2023