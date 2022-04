Filho de John Lennon canta Imagine pela 1ª vez em apoio à Ucrânia; assista

O fim está próximo? Filho de John Lennon disse que só cantaria ‘Imagine’ se fosse “o fim do mundo”

Julian Lennon participa do evento MusiCares Person of the Year homenageando Joni Mitchell no MGM Grand Marquee Ballroom em 1º de abril de 2022 em Las Vegas (Getty Images/Jeff Kravitz/FilmMagic)

Por Da Redação