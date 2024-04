Fabricante da Barbie e do Hot Wheels terá parque temático; veja como será

Até o fim do ano, os fãs da Barbie poderão visitar a casa na praia da boneca mais famosa do mundo enquanto os amantes da velocidade vão poder se aventurar nas pistas de uma montanha-russa inspirada nos carrinhos da Hot Wheels.

Estas serão algumas das atrações do futuro Mattel Adventure Park, um parque temático baseado nas marcas do fabricante de brinquedos, que está sendo construído no Arizona, Estados Unidos.

O parque terá ainda atrações do desenho He-Man - onde os apaixonados pelo desenho poderão trocar tiros de laser no castelo de Grayskull - e do trenzinho Thomas e Seus Amigos.

Apesar de ter atrações licenciadas em parques temáticos ao redor do mundo, a Mattel ainda não tinha um parque próprio. Ele ficará em Glendale, no Arizona, a apenas 15 quilômetros de Phoenix, a capital e maior cidade do estado do sudoeste americano.

Ainda não há uma data oficial para a abertura do parque temático, que já teve alguns atrasos. Mas a empresa atualmente diz que os primeiros visitantes serão recebidos em algum momento "no final de 2024".

Para um projeto nas etapas finais de desenvolvimento e construção, também chama a atenção a falta de informações (e imagens) sobre as atrações. Na página oficial do parque, há poucos detalhes apenas de algumas delas.

O mais esperado: a casa da Barbie

A área mais esperada pelos fãs é a dedicada à Barbie, especialmente após o sucesso do filme de Greta Gerwig, que arrecadou US$ 1,4 bilhão nas bilheterias apenas em 2023, quando estreou nos cinemas.

No parque, a maior atração desta área é a Barbie Beach House, um espaço que cria, em tamanho real, uma casa de praia da boneca mais famosa do mundo. Com todos os tons de rosa que ela merece, a mansão terá quatro andares com diferentes experiências para os visitantes.

Uma delas é a Barbie Dream Closet Experience, onde as pessoas podem montar um conjunto de roupas personalizado no estilo Barbie, com a ajuda de projeções de hologramas que dão vida à boneca "diante dos olhos dos convidados", segundo um funcionário.

A casa também inclui um "teatro voador", um tipo de simulador que leva os visitantes em uma viagem por todas as possibilidades profissionais da Barbie, desde advogada até astronauta, e o The Barbie Rooftop, um bar e restaurante no terraço.

A área de Hot Wheels

Outra marca muito popular do gigante dos brinquedos é a Hot Wheels, que terá sua própria área com várias atrações, incluindo a mais radical do parque, duas montanhas-russas bem diferenciadas.

A 'Hot Wheels Bone Shaker: The Ultimate Ride' terá composições inspiradas em carros Hot Rod com tema de caveiras e esqueletos. Durante o percurso, eles alcançarão 25 metros de altura antes de uma descida radical.

Já a 'Hot Wheels Twin Mill Racer' promete ser ainda mais aventureira. Os carros, imitando os de corrida, percorrerão 762 metros de trilhos, cheios de curvas e loops (um deles com 35 metros de altura), em 65 segundos. No lançamento, os carros devem atingir 80 km/h em apenas três segundos.

Papais também poderão se divertir

Os fãs de He-Man também terão um espaço dedicado à franquia "Masters of the Universe", que fez muito sucesso na televisão nos anos 1980 e 1990. Recentemente, o desenho também recebeu uma nova série de desenhos animados na Netflix.

No He-Man vs. Skeletor Laser Tag, os visitantes se dividirão em dois times para lutar por Eternia, em um espaço que terá a forma do icônico Castelo Grayskull.

Para as crianças

Para as crianças pequenas, a área de Thomas e seus Amigos será inspirada no desenho dos trens, com cinco atrações para toda a família, incluindo um espaço de jogo interno (com ar-condicionado para amenizar o calor do Arizona) e, é claro, um passeio a bordo do simpático trem Thomas.

O parque também terá uma estrutura de escalada inspirada no jogo de cartas Uno e um campo de minigolfe que lembra outras marcas de brinquedos.

O Mattel Adventure Park fará parte do VAI Resort, um complexo de 243 mil metros quadrados com hotéis, restaurantes, condomínios e outras atrações, liderado pela Epic Resort Destination.

A colaboração entre as empresas também se repetirá no segundo parque temático, que será construído em Bonner Springs, uma cidade do Kansas que faz parte da área metropolitana de Kansas City, na divisa com o estado de Missouri. A inauguração do segundo parque está prevista para 2026.